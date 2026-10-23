Sve više teških ozljeda djece zbog električnih romobila: U Splitu će biti predstavljeni podaci iz KBC-a

Zbog povećanog broja teških ozljeda povezanih s nesrećama na električnim romobilima, danas, u petak 23. listopada, u Splitu će se održati sjednica Povjerenstva za prevenciju ozljeda kod djece i mladih Splitsko-dalmatinske županije.

Sjednica počinje u 13 sati u knjižnici Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, na adresi Vukovarska 46.

Dječji kirurg predstavit će podatke iz KBC-a Split

Središnja tema sjednice bit će porast broja teških ozljeda uzrokovanih nesrećama s električnim romobilima, koji predstavljaju sve veći izazov za sigurnost djece i mladih.

Predsjednik Povjerenstva, prof. dr. sc. Zenon Pogorelić, specijalist dječje kirurgije, održat će izlaganje u kojem će predstaviti najnovije podatke iz KBC-a Split.

O iskustvima s terena, raspoloživim podacima te dosad poduzetim preventivnim aktivnostima govorit će i predstavnici institucija uključenih u rad Povjerenstva.

Među njima su Policijska uprava splitsko-dalmatinska, KBC Split, Zavod za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije i Nastavni zavod za javno zdravstvo SDŽ-a.

Cilj je spriječiti nove nesreće

Sjednica je usmjerena na razmjenu stručnih iskustava i jačanje preventivnih mjera kako bi se smanjio broj ozljeda među djecom i mladima.

Iz Povjerenstva ističu važnost očuvanja života i zdravlja najmlađih te promicanja prometne kulture i odgovornog ponašanja svih sudionika u prometu.