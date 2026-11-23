Bol koja remeti san, otežava odlazak na posao i ograničava kretanje mnogim ljudima postane dio svakodnevice s kojim se pokušavaju pomiriti. Neki očekuju da će proći sama od sebe, drugi je pripisuju godinama, a pomoć specijalista za liječenje boli potraže tek kada više ne mogu funkcionirati kao prije.

U Ambulantu za liječenje boli KBC-a Split najčešće dolaze pacijenti s bolovima u kralježnici, no među njima je sve više i mlađih, radno aktivnih ljudi. O tome kada potražiti pomoć, što kada nalazi ne objašnjavaju jačinu boli i koje mogućnosti postoje kada lijekovi nisu dovoljni razgovarali smo s dr. sc. Nikolom Delićem, dr. med., voditeljem Ambulante za liječenje boli KBC-a Split.

Sve više mladih i radno aktivnih pacijenata

Najčešći razlog dolaska pacijenata je križobolja odnosno bolovi u donjem dijelu leđa potom u vratnom, a rjeđe u prsnom dijelu kralježnice. Slijede pacijenti s bolovima u velikim zglobovima poput ramena, kuka i koljena, zatim glavobolje, neuralgije živaca primjerice nakon herpes zostera te pacijenti s karcinomskom boli.

Iako je kronična bol češća u starijoj populaciji, dr. Delić primjećuje promjene među pacijentima koji traže pomoć.

"Iako je starija populacija sklonija nastanku kronične boli zbog trošenja zglobova i dugogodišnjeg radnog opterećenja, sve više mladih, radno aktivnih osoba dolazi u našu ambulantu. Povezujući to s načinom života - sjedeći rad, mnogo sati ispred ekrana i manje tjelesne aktivnosti - ta nam je promjena sve vidljivija", kaže.

Posebno ističe pristup osobama s karcinomskom boli.

"Osobito smo osjetljivi na pacijente s karcinomskom boli i njih primamo uvijek i bez naručivanja."

Godinama trpe, a dolaze tek kada se stanje pogorša

Pacijenti, objašnjava dr. Delić, nerijetko godinama osjećaju tegobe prije dolaska u ambulantu. Javljaju se kada bol postane jača, a mjere koje su dotad primjenjivali više ne donose olakšanje.

"Dolazak najčešće odgađa uvjerenje da će bol ‘sama proći’, strah od pretraga i dijagnoze, te nerijetko iscrpljivanje raznim alternativnim pristupima prije nego što se jave struci. Mnogi misle da je bol normalan dio starenja pa je trpe godinama", navodi.

Prema njegovim riječima, pomoć u ambulanti za bol trebalo bi potražiti kada bol traje dulje od tri mjeseca unatoč liječenju, kada remeti san, posao i svakodnevne aktivnosti ili kada bolesnik stalno treba analgetike.

Što kada nalazi ne objašnjavaju koliko boli?

Posebno teško iskustvo imaju pacijenti koji osjećaju snažnu bol, a nalazi ne daju jasno objašnjenje njezina intenziteta. Uz tegobe, mogu se suočiti i s osjećajem da im okolina ne vjeruje.

"Bol je uvijek osobno iskustvo. Trenutno nemamo mjerni instrument kojim možemo izmjeriti razinu nečije boli, zato im moramo vjerovati. Dvije osobe s potpuno istom ozljedom mogu imati različitu razinu boli", naglašava dr. Delić.

Objašnjava da na način na koji mozak interpretira signal boli utječu biološki, psihološki i društveni čimbenici. Kada postoji nejasnoća oko uzroka, pacijente upućuju na dodatnu obradu ili pregled drugog specijalista.

"Živčani završeci za bol šalju signal u mozak, ali kako će mozak taj signal interpretirati ovisi o biološkim, psihološkim i društvenim čimbenicima.

Ako nismo sigurni, takve pacijente upućujemo na dodatna testiranja ili pregled drugog specijaliste. Suradnja među različitim strukama vrlo je važna u liječenju kronične boli."

Kada bol ostane i nakon operacije kralježnice

Bolovi u leđima ili nozi ponekad traju i nakon operacije kralježnice. Dr. Delić objašnjava da se raniji naziv "sindrom neuspješne operacije leđa" napušta jer može sugerirati da su operacija ili kirurg zakazali iako to često nije slučaj.

"Nažalost, postoje i takvi slučajevi. To smo nekada zvali sindrom neuspješne operacije leđa (failed back surgery syndrome), ali taj se naziv napušta jer implicira da je operacija ili kirurg zakazao, a najčešće to nije slučaj. Novi je naziv kronična bol nakon operacije kralježnice (engl. Chronic pain after spinal surgery, a u struci se koristi i naziv Persistent spinal pain syndrome), a uveo ga je Međunarodni forum za proučavanje boli (IASP)", pojašnjava nam dr.Delić.

Uzrok boli utvrđuje se ponovljenom kliničkom obradom i slikovnim pretragama.

"Tkivo nekih pacijenata na kirurški zahvat reagira prekomjernim stvaranjem ožiljnog tkiva koje dalje nastavlja pritiskati živac, ali toje samo jedan od mogućih uzroka. Mogući su i drugi uzroci, poput ponovne diskus hernije, suženja kralježničnog kanala ili nestabilnosti segmenta", kazuje te nastavlja:

"Liječenje ove vrste boli zahtjevno je i traži multidisciplinarni pristup. Terapijske mogućnosti idu od primjene specifičnih lijekova, preko minimalno invazivnih zahvata kojima se uklanjaju priraslice pa do postavljanja stimulatora kralježnične moždine".

Poznata dijagnoza pritom ne znači da svaku novu ili drukčiju bol treba automatski pripisati starom problemu. Promjena karaktera boli, značajno pogoršanje i novi simptomi mogu zahtijevati ponavljanje pretraga.

"Dugotrajna bol može se pripisati poznatoj dijagnozi ako klinička slika odgovara dosadašnjim nalazima. Kod promjene karaktera boli ili značajnog pogoršanja uz novonastale simptome, pacijente upućujemo na ponavljanje određenih pretraga ili preglede drugih specijalista.

Uvijek moramo paziti na takozvane crvene zastavice, simptome koji upozoravaju na potencijalno ozbiljno ili hitno stanje. To su neurološki ispadi, znakovi infekcije, sumnja na malignu bolest i sumnja na strukturno oštećenje", upozorava voditelj Ambulante za liječenje boli KBC-a Split.

Blokade i drugi zahvati: što pacijent može očekivati?

Kada lijekovi ne pomažu dovoljno, razmatraju se intervencijski postupci: blokade zglobova i živaca, epiduralne injekcije, radiofrekventna terapija živaca te, u odabranim slučajevima, stimulator kralježnične moždine.

Odabir postupka ovisi o utvrđenom izvoru boli i njegovoj podudarnosti s kliničkom slikom.

"Kome će postupak pomoći procjenjujemo tako da bol mora imati jasno određen izvor koji se podudara s kliničkom slikom. Prije većih zahvata obično radimo probnu dijagnostičku blokadu - ako ona privremeno ublaži bol, veća je vjerojatnost da će i trajniji zahvat uspjeti. Pacijent realno može očekivati smanjenje boli, bolji san i veću pokretljivost, a ne njezin potpuni nestanak. Cilj je da bol više ne upravlja životom bolesnika. Zahvat je pritom samo jedan dio liječenja i mora ići uz lijekove i aktivan rad na pokretljivosti."

Različiti nazivi lijekova ne znače i različitu skupinu

Među pogreškama u uzimanju terapije dr. Delić izdvaja nepridržavanje propisanog rasporeda te istodobno uzimanje lijekova iz iste skupine.

"Najčešća je greška uzimanje lijeova samo kada baš jako boli umjesto redovito, po rasporedu - tako razina lijeka u krvi oscilira i bol se stalno vraća.

Nadalje, bolesnici nerijetko istovremeno uzimaju dva lijeka iz iste skupine, primjerice dva nesteroidna antireumatika jer ne znaju da su isti, čime povećavaju rizik oštećenja želuca i bubrega, a ne povećavaju učinak", upozorava.

Dugotrajno uzimanje protuupalnih lijekova bez liječničkog nadzora, dodaje, nosi rizike za bubrege, želudac i krvni tlak.

"Terapiju koja se uzima mjesecima i godinama pratimo redovitim kontrolama, provjerama funkcije bubrega i jetre te procjenom krvnog tlaka. Učinkovitost ne mjerimo samo jačinom boli nego time je li bolesnik počeo bolje spavati, hodati i raditi. Terapiju koja ne pomaže postupno smanjujemo i mijenjamo, a dozu uvijek držimo na najmanjoj djelotvornoj."

Psihološka podrška ne znači da je bol izmišljena

Uloga psihološke podrške nekim pacijentima može biti osjetljiva tema osobito ako su već imali iskustvo da se njihove tegobe umanjuju stoga nas je posebno zanimao odgovor na pitanje "Kako pacijentu objasniti ulogu psihološke podrške u liječenju boli, a da pritom ne stekne dojam da se njegova bol umanjuje ili smatra izmišljenom?".

Dr. Delić bol uspoređuje s alarmnim sustavom čija se "glasnoća" podešava i u mozgu. Stres, strah od pokreta, loš san i potištenost mogu pojačavati signal.

"Objašnjavam da bol djeluje poput alarmnog sustava čija se glasnoća ne podešava samo u ozlijeđenom tkivu, nego i u mozgu - stres, strah od pokreta, loš san i potištenost pojačavaju signal.

Psiholog u liječenju boli ne liječi ‘izmišljenu’ bol, nego pomaže bolesniku naučiti tehnike opuštanja, pravilno dozirati aktivnosti i promijeniti svoj odnos prema boli. To je stručna potpora jednaka kao fizioterapija - nitko ne bi pomislio da posjet fizioterapeutu znači da je bol iz glave. Pritom uvijek naglasim: činjenica da na psihološke čimbenike možemo utjecati ne znači da je bol manje stvarna", kaže.

Kao primjer organiziranog multidisciplinarnog pristupa izdvaja Zavod za liječenje boli KBC-a Osijek. U KBC-u Split pacijenti se, prema njegovim riječima, upućuju pojedinim specijalistima uz koordinaciju liječnika obiteljske medicine.

"U Hrvatskoj jedino Zavod za liječenje boli KBC-a Osijek ima uz anesteziologa stalno zaposlenog fizioterapeuta, radnog terapeuta, psihologa i nutricionista. Oni već od 2014. godine provode kvalitetan multidisciplinarni program, a njihov Zavod je i Referentni centar za neuromodulaciju u liječenju boli. U ostalim ustanovama, pa tako i u KBC-u Split, pacijente se upućuje pojedinom specijalistu prema koordinaciji liječnika obiteljske medicine.

Smatram da bi i druge ustanove, a pogotovo KBC-ovi, morali raditi na pokretanju takvog programa - to je za sada prije svega pitanje kadrova i financiranja", poručuje.

Koje su nove metode u planu?

Uz radiofrekventnu energiju koju već koriste, dr. Delić kao metode koje bi nastojali uvesti navodi laser i krioablaciju. U planu je i endoskopsko liječenje priraslica epiduralnog prostora.

"Postoji još metoda koje ćemo nastojati implementirati. Primjerice, osim radiofrekventne energije koju već koristimo, u liječenju boli može se koristiti i laser te krioablacija - svaka od tih metoda ima svoje prednosti u određenim indikacijama. U planu je i endoskopsko liječenje priraslica epiduralnog prostora.

Većina ovih zahvata dostupna je kroz javni zdravstveni sustav."

Uvođenje suvremenih metoda, objašnjava, odvija se postupno, a nabava skuplje opreme ovisi o projektima i kapitalnim ulaganjima.

Napredak je i prespavana noć ili samostalan odlazak u kupovinu

Kada potpuno uklanjanje boli nije moguće, ciljevi se dogovaraju s pacijentom. Oni trebaju biti konkretni: prespavati noć, prošetati određenu udaljenost, samostalno obaviti kupovinu ili se djelomično vratiti poslu (barem na pola radnog vremena).

"Uspjeh mjerimo funkcijom, a ne samo brojem na skali boli", ističe dr. Delić.

Za nekoga tko mjesecima spava samo nekoliko sati, manje intenzivna bol i mogućnost izlaska iz kuće mogu predstavljati velik napredak.

"Za osobu koja mjesecima spava po tri sata noću, to što bol više nije svake noći osam na skali od deset, nego oko pet uz mogućnost izlaska iz kuće, ogroman je napredak. Cilj je da bolesnik postane aktivni sudionik u liječenju, a ne samo pasivni primatelj terapije", ističe.

Onima koji su prošli brojne preglede i terapije, a i dalje svakodnevno žive s boli, poručuje:

"Niste iscrpili sve mogućnosti, čak i kada vam se tako čini. Liječenje boli napreduje i gotovo uvijek možemo bol ublažiti i podignuti kvalitetu života."

Potiče ih da se ne povlače u izolaciju, da se jave struci i dolaze na dogovorene kontrole.

"Ne odustajte od kretanja - mišići i zglobovi koji miruju više bole. Ne povlačite se u kuću, jer izolacija pojačava bol. Javite se struci i držite se dogovorenih kontrola, a kada nešto novo postane dostupno, obavijestit ćemo Vas", za kraj našeg razgovora poručuje dr. sc. Nikola Delić, dr. med., voditelj Ambulante za liječenje boli KBC-a Split.

Nova metoda liječenja kronične boli dostupna u KBC-u Split

12. listopada 2026. - U Kliničkom bolničkom centru Split uspješno su izvedeni prvi zahvati radiofrekventne (RF) ablacije u liječenju kronične boli povezane s fasetnim zglobovima kralježnice i koljenom. Uvođenjem ove minimalno invazivne procedure KBC Split dodatno proširuje mogućnosti suvremenog intervencijskog liječenja boli.

Zahvate izveo je dr. sc. Nikola Delić, voditelj Ambulante za liječenje boli i inicijator uvođenja ove metode u KBC Split, uz podršku predstojnika Klinike za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje doc. dr. sc. Tonija Kljaković-Gašpić, medicinskih sestara Rafaele Milan i Jelene Strukan te inženjerke radiologije Lucije Ljubičić.

Radiofrekventna ablacija minimalno je invazivni postupak kojim se pomoću posebno postavljene igle i kontroliranog djelovanja radiofrekvencijske energije djeluje na živce koji prenose bolne podražaje. Na taj se način može smanjiti prijenos bolnih impulsa i ublažiti kronična bol. Zahvat se izvodi uz kontrolu rendgenskog uređaja ili druge slikovne metode, što liječniku omogućuje precizno pozicioniranje igle u ciljano područje.

"Metoda se može primjenjivati kod odabranih bolesnika kod kojih uobičajene konzervativne metode liječenja nisu dale zadovoljavajući rezultat. Među mogućim indikacijama su kronična bol u velikim zglobovima, neuralgije određenih živaca i pojedini tipovi onkološke boli", kazao je dr. Delić te pojasnio kako radiofrekventna ablacija nije prikladna za svakog bolesnika.

"Odluci o zahvatu prethodi stručna procjena uzroka i karakteristika boli, dosadašnjeg liječenja te očekivane koristi za pojedinog pacijenta. U određenim slučajevima prije samog zahvata provodi se dijagnostička blokada živca kako bi se potvrdilo da je upravo ciljano područje izvor boli", dodao je dr. Delić.

Cilj ovog načina liječenja je smanjiti intenzitet kronične boli, poboljšati funkcionalnost i kvalitetu života bolesnika te, kada je to moguće, smanjiti potrebu za lijekovima protiv bolova. Pacijenti kod kojih su izvedeni prvi zahvati dobro se oporavljaju, dok je za postizanje punog učinka radiofrekventne ablacije potrebno od dva do četiri tjedna.

Ambulanta za liječenje boli u KBC-u Split nalazi se na lokalitetu Križine i djeluje u sklopu Klinike za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje KBC-a Split. • Lokacija. Lokalitet KBC Split - Križine, Šoltanska ulica 1, 21000 Split • Telefon. +385 21 557 384 • E-pošta. anestezija.db.bol@kbsplit.hr • Radno vrijeme. Radnim danom od ponedjeljka do petka, od 07:30 do 15:30 sati Kako se naručiti na pregled? Za prvi pregled i terapijske postupke potrebna je važeća e-uputnica liječnika obiteljske medicine. Naručivanje je moguće na sljedeće načine: • Izravno putem ambulante. Pošaljite upit s podacima (ime, prezime, MBO broj sa zdravstvene iskaznice i medicinsku dokumentaciju) na e-mail anestezija.db.bol@kbsplit.hr ili nazovite na 021 557 384 radi dogovora. • Preko liječnika obiteljske medicine. Vaš liječnik može vas izravno naručiti putem sustava e-Naručivanja prilikom izdavanja uputnice. • Služba za centralno naručivanje. Možete se naručiti i preko službenog sustava za Naručivanje pacijenata KBC-a Split ili osobnim dolaskom na šalter na Firulama radnim danom od 07:30 do 13:00 sati. Što ambulanta radi? Ambulanta se bavi dijagnostikom i liječenjem akutne, kronične, mišićnokoštane i karcinomske boli te palijativnom skrbi. U terapiji se uz lijekove koriste i metode poput blokova živaca, epiduralne analgezije, radiofrekventne ablacije, akupunkture, TENS-a i laserske terapije.