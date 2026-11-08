Sve više ljudi vraća se starim mobitelima, ali brzo nailaze na problem: Evo zašto život bez pametnog telefona više nije tako jednostavan

Stalne obavijesti, beskonačno pregledavanje društvenih mreža i osjećaj da uvijek moramo biti dostupni sve više ljudi potiču na razmišljanje o povratku jednostavnijim mobilnim telefonima. Takozvani dumbphone uređaji, odnosno mobiteli namijenjeni prvenstveno pozivima i SMS porukama, ponovno privlače pozornost onih koji žele smanjiti vrijeme provedeno pred ekranom i odmaknuti se od digitalnog svijeta.

Neki bi se najradije vratili starim preklopnim Nokijama ili mobitelima bez pristupa internetu, nadajući se da će tako imati više vremena za sebe, bolju koncentraciju i kvalitetniji san.

Međutim, iako ideja digitalnog detoksa zvuči privlačno, njezina provedba u svakodnevnom životu nije nimalo jednostavna. Pametni telefoni u posljednjih su desetak godina postali mnogo više od uređaja za komunikaciju. Danas ih koristimo za plaćanje računa, snalaženje u prometu, posao, kupnju i brojne druge svakodnevne obveze.

Bez pametnog telefona sve je teže obavljati svakodnevne obveze

Kako piše britanski The Guardian, prelazak na običan mobitel danas nije samo pitanje osobne discipline i želje za smanjenjem vremena provedenog na internetu. Takva odluka može predstavljati ozbiljan logistički izazov.

Mobilno bankarstvo jedan je od najboljih primjera. Brojne bankarske usluge, potvrde plaćanja putem tokena i dvofaktorska autentifikacija oslanjaju se na aplikacije koje jednostavni mobiteli ne podržavaju.

Slična je situacija i s javnim prijevozom. Kupnja karata, praćenje voznog reda, naručivanje taksija i navigacija sve su više povezani s pametnim telefonima.

Ono što je nekada bilo moguće obaviti bez interneta danas često zahtijeva nekoliko dodira po zaslonu.

Zbog toga se ljudi koji odluče potpuno izbaciti pametni telefon iz svakodnevnog života mogu suočiti s neočekivanim poteškoćama.

Problem nisu samo aplikacije, nego i način na koji komuniciramo

Promijenile su se i naše komunikacijske navike. Dok su nekada telefonski pozivi i SMS poruke bili glavni načini dogovaranja, danas se velik dio komunikacije odvija putem aplikacija poput WhatsAppa i Signala.

Osobito mlađe generacije sve se rjeđe oslanjaju na klasične telefonske pozive.

Dogovori s prijateljima, obiteljske grupe, poslovne informacije i obavijesti često stižu upravo putem aplikacija za razmjenu poruka.

Korisnici jednostavnih mobitela zbog toga mogu propustiti važne informacije, ali i ostati izvan dijela svakodnevne komunikacije.

Tako odluka o smanjenju vremena provedenog na internetu može dovesti do osjećaja isključenosti, iako joj je prvotni cilj bio poboljšati kvalitetu života.

Povratak starim Nokijama zvuči primamljivo, ali nije za svakoga

Ideja o povratku mobitelima koji služe samo za pozive i poruke mnogima je privlačna upravo zbog jednostavnosti.

Bez društvenih mreža, neprekidnih obavijesti i aplikacija koje se natječu za našu pozornost, lakše je usredotočiti se na posao, razgovor ili odmor.

Ipak, potpuno odricanje od pametnog telefona za mnoge se pokazuje nepraktičnim.

Svakodnevne obveze i potreba za digitalnim uslugama često prevladaju početnu želju za digitalnim detoksom, zbog čega se dio korisnika nakon nekog vremena vraća pametnim uređajima.

To, međutim, ne znači da je nemoguće smanjiti ovisnost o stalnom provjeravanju mobitela.

Postoji jednostavnije rješenje: Pametni telefon koji manje ometa

Umjesto potpunog odricanja od pametnog telefona, sve se češće spominje kompromisno, odnosno hibridno rješenje.

Ideja je zadržati funkcije koje su potrebne za svakodnevni život, ali ukloniti sadržaje koji nepotrebno oduzimaju vrijeme i pozornost.

Jedan od prvih koraka može biti brisanje aplikacija društvenih mreža i mobilnih igara koje potiču dugotrajno korištenje uređaja.

Koristan potez može biti i isključivanje nepotrebnih obavijesti, osobito onih koje nisu povezane s važnim porukama ili pozivima.

Neki korisnici odlučuju se i za crno-bijeli prikaz zaslona kako bi im mobitel bio manje vizualno privlačan, dok drugi koriste aplikacije koje ograničavaju vrijeme provedeno na društvenim mrežama.

Na taj način moguće je zadržati mobilno bankarstvo, navigaciju, komunikacijske aplikacije i druge korisne funkcije, a istodobno smanjiti potrebu za neprestanim provjeravanjem ekrana.

Moramo li se doista odreći pametnih telefona?

U svijetu u kojem pametni telefon koristimo za gotovo sve, potpuno odricanje od njega može stvoriti više poteškoća nego koristi.

No želja za digitalnim odmakom ne mora nužno značiti povratak tehnologiji od prije dvadesetak godina.

Za mnoge bi korisnike učinkovitiji pristup mogao biti promjena načina korištenja uređaja koji već imaju.

Umjesto da mobitel neprestano zahtijeva našu pozornost, cilj je ponovno ga pretvoriti u alat koji koristimo onda kada nam je doista potreban.