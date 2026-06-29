Sve više komunikacijskih agencija prepoznaje vrijednost zajedničkog djelovanja – rekordan broj članica HURA-e

Na redovnoj godišnjoj skupštini Hrvatske udruge društava za tržišno komuniciranje (HURA), održanoj 11. lipnja 2026. u zagrebačkom Zonaru, članice Udruge podržale su pristupanje dviju novih agencija – agencije Prospekt kao nove punopravne članice HURA-e i agencije Señor koja se pridružila HURA-i u predčlanskom statusu. Njihovim ulaskom HURA danas okuplja rekordnih 66 članica te nastavlja jačati svoju ulogu središnjeg mjesta suradnje, razmjene iskustava i zajedničkog razvoja komunikacijske struke.

Snaga HURA-e počiva upravo na aktivnom uključivanju članica u rad Udruge i zajedničkom oblikovanju inicijativa važnih za tržište. Na Skupštini je održan i Forum članica, na kojem su predstavnici agencija razgovarali o specijaliziranim temama koje utječu na poslovanje i razvoj komunikacijske industrije. Takvi susreti omogućuju razmjenu različitih perspektiva, prepoznavanje zajedničkih izazova i definiranje aktivnosti koje HURA planira provoditi u narednom razdoblju na prijedlog svojih članica.

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Već 20 godina dizajnom mijenjamo način na koji ljudi doživljavaju brendove, proizvode i svijet oko sebe. HURA-u vidimo kao mjesto okupljanja ljudi koji dijele sličnu strast prema kreativnosti, izvrsnosti i napretku struke, zato nam je posebno drago postati dio te zajednice, na svoje su se uključivanje osvrnuli iz agencije Prospekt.

HURA okuplja agencije koje dijele zajedničku viziju razvoja komunikacijske industrije te aktivno sudjeluju u inicijativama važnima za njezinu budućnost. Dolaskom novih članica dodatno se osnažuje reprezentativnost Udruge, koja kroz svoje projekte, edukacije, istraživanja i strukovna natjecanja kontinuirano doprinosi jačanju tržišnih komunikacija u Hrvatskoj i stvaranju kvalitetnijeg poslovnog okruženja.

Na Skupštini su predstavljeni rezultati rada Udruge u proteklom razdoblju te aktivnosti koje slijede u narednoj godini, s posebnim naglaskom na projekte i inicijative koje članicama pružaju podršku u poslovanju i profesionalnom razvoju te doprinose kvaliteti tržišnih komunikacija u Hrvatskoj.

Okupljajući rekordnih 66 članica, HURA predstavlja jednu od najrelevantnijih strukovnih organizacija u području tržišnih komunikacija. Kroz rad svojih članica i brojnih stručnih tijela Udruga aktivno sudjeluje u oblikovanju standarda, praksi i smjera razvoja industrije u Hrvatskoj.

Više informacija dostupno je na www.hura.hr.