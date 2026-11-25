U Tehnološkom parku na splitskom Dračevcu danas je održana konferencija „Sigurno djetinjstvo: Zajedno u zaštiti djece“, koja se u Splitu održava treću godinu zaredom. Konferencija okuplja domaće i međunarodne stručnjake koji govore o ključnim izazovima digitalnog odrastanja, od internetskog nasilja i seksualnog zlostavljanja djece do utjecaja umjetne inteligencije.

Konferenciji su prisustvovali ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić, zamjenik gradonačelnika Splita Ivo Bilić te predsjednik Centra za nestalu i zlostavljanu djecu Tomislav Ramljak.

Sve više djece traži pomoć

Ramljak je istaknuo kako konferencija svake godine okuplja sve veći broj sudionika, ali i upozorio na sve izraženiju potrebu za stručnom pomoći i preventivnim aktivnostima. U splitskom uredu Centra za sigurniji internet trenutačno su zaposlena četiri djelatnika, dvostruko više nego na početku rada.

– Primarne su aktivnosti edukacija, prevencija i savjetodavni rad sa žrtvama, ali i maloljetnim počiniteljima nasilja. Županija je velika, tu su i otoci koji zahtijevaju jako puno pažnje, rada i vremena. Rekao bih da bi, kada bismo imali još četiri zaposlena djelatnika, i to bilo malo – kazao je Ramljak.

Upozorio je kako je granica između nasilja u stvarnom i virtualnom svijetu gotovo potpuno nestala.

– Dijete ili gleda nasilje pa ga čini u stvarnom svijetu ili djeca čine nasilje u stvarnom svijetu, snimaju se i onda to objavljuju na internetu. Prema tome, mi smo sada u začaranom krugu. Velik je broj škola koje čekaju da naši djelatnici dođu – istaknuo je.

Centar je prošle godine na besplatnoj telefonskoj liniji za pomoć 0800 606 606 zabilježio oko 1.200 poziva i upita, dok je ove godine brojka od tisuću poziva i upita premašena već u rujnu.

Posebno zabrinjavaju podaci o seksualnom zlostavljanju djece na internetu.

– Ono što je uvijek, rekao bih, najcrnja statistika jest seksualno zlostavljanje djece na internetu, koje je u konstantnom porastu. U posljednjih sedam godina ono je u porastu za 300 posto, a samo prošle godine imali smo 452 kaznena djela iskorištavanja djece za pornografiju. Naravno da je tamna brojka puno veća. Zaista trebamo poduzeti još izravnije i aktivnije korake kako bismo zaštitili djecu na internetu – poručio je Ramljak.

Kao jedno od ključnih rješenja naveo je uvođenje medijske pismenosti već od prvog razreda osnovne škole, pa čak i od predškolske dobi, uz dodatnu edukaciju roditelja i stručnih službi.

– Ako imamo povećanje broja kaznenih djela na štetu djece od 300 posto, trebamo barem 200 posto uložiti u preventivne aktivnosti – naglasio je.

Na konferenciji sudjeluju i predstavnici Europola te engleskog Centra za sigurniji internet, a u sklopu aktivnosti koje financira Grad Split bit će predstavljeno i istraživanje o korištenju interneta među djecom predškolske dobi.

Ministarstvo za projekte Centra osiguralo 920 tisuća eura

Ministar Alen Ružić čestitao je Ramljaku na godišnjoj nagradi za promicanje prava djeteta te istaknuo važnost dvadesetogodišnjeg rada Centra za nestalu i zlostavljanu djecu.

Naglasio je kako Ministarstvo s Centrom ima sklopljen ugovor vrijedan 920 tisuća eura za provedbu projekata usmjerenih na zaštitu djece.

– To je objektivan pokazatelj koliko nam je važna sigurnost djece i koliko smo zahvalni Centru na ovim aktivnostima. Nije dovoljno samo željeti, nego je važno i znati metodološki pristupiti i konkretizirati mjere kako bismo djeci osigurali sigurnost u njihovu odrastanju. Na njima je da svoju kreativnost i vrijednosti djetinjstva razvijaju u sigurnom okruženju – kazao je Ružić.

Na pitanje o potrebi uvođenja medijske pismenosti u osnovne škole i modernizaciji školskih kurikuluma, ministar je odgovorio kako međuresorna suradnja postoji te da je opismenjavanje djece svakako nužno.

Međutim, smatra da se edukacija ne bi trebala odvijati isključivo tradicionalnim metodama, već i putem komunikacijskih kanala kojima se djeca svakodnevno koriste.

– Ako im prijete opasnosti iz digitalnog okruženja, onda mi moramo u digitalnom okruženju pristupati djeci. Ne kažem da ne treba djelovati kroz kurikulume, ali mislim da ne smijemo biti rigidni i pristupati samo na tradicionalne načine. Rizici koji prijete djeci više nisu tradicionalni – istaknuo je ministar.

Dodao je kako konkretne metode treba prepustiti stručnjacima iz područja obrazovanja i dječje psihologije, naglasivši da interes djece mora biti na prvome mjestu.

Bilić: Postali smo robovi tehnologije

Zamjenik splitskog gradonačelnika Ivo Bilić upozorio je na posljedice prekomjernog korištenja tehnologije na mentalno zdravlje djece, ali i odraslih.

– Nismo ni svjesni koliko se brzo razvijaju problemi vezani uz internet i korištenje digitalnih kanala jer djeca nemaju osjećaj koliko to utječe na njihovo zdravlje. Danas smo svjedoci toga koliko je mentalno zdravlje djece narušeno, ali ne samo djece nego i nas odraslih. Mi smo isto postali robovi tehnologije – kazao je Bilić.

Istaknuo je kako ni oni koji se svakodnevno bave djecom često nisu dovoljno educirani da bi mogli pratiti izazove njihova odrastanja u digitalnom okruženju, zbog čega se problemi sve više gomilaju.

Osvrnuo se i na pitanje zabrane korištenja mobitela u splitskim osnovnim školama, kazavši kako djeca ne bi trebala koristiti tehnologiju osim kada je ona u službi nastave.

– Mobiteli bi trebali biti pohranjeni u ormarićima ili kutijama. Bilo bi dobro reaktivirati taj socijalni moment koji se zapravo izgubio. Mi smo socijalna bića i sigurno bi bilo manje zatvaranja u sebe, frustracija i svega onoga što samoća donosi – rekao je Bilić.

Dodao je kako je trenutačno na snazi pravilnik koji zabranjuje korištenje mobitela, no pitanje je u kojoj se mjeri on provodi u praksi.

Posebno je upozorio na odgovornost roditelja i izlaganje djece tehnologiji od najranije dobi.

– Tehnologija, internet i svi alati koji su dostupni na internetu u edukativnom smislu mogu biti zaista velika pomoć. Međutim, svakodnevno smo svjedoci toga da se tehnologija daje djeci koja su još u kolicima kako bi roditelji mogli na miru piti kavu i baviti se nekim drugim stvarima. To je problem o kojem moramo razgovarati i razmišljati, a zapravo je riječ o odgoju i roditeljstvu – zaključio je Bilić.

Cilj konferencije je potaknuti snažniju suradnju institucija, stručnjaka, roditelja i obrazovnog sustava te osnažiti zajedničku odgovornost za sigurnost djece u digitalnom okruženju.