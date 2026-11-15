Sve veće podjele oko pomoći Ukrajini: Bugarska obustavlja isporuke oružja iz vojnih zaliha, četiri članice EU-a odbijaju nove obveze

Bugarska više neće slati oružje i streljivo Ukrajini iz zaliha svoje vojske, niti ima dovoljno novca za pružanje financijske pomoći Kijevu, izjavio je bugarski premijer Rumen Radev u petak na neformalnom summitu Europske unije u Dublinu.

Radev je objasnio da se Bugarska nalazi u postupku EU-a zbog prekomjernog proračunskog deficita te da su njezine financijske mogućnosti ograničene. Ipak, naglasio je da Sofija neće sprječavati druge članice EU-a da financijski pomažu Ukrajini.

Bugarski premijer poručio je da podržava diplomatsko rješenje rata, ali se protivi nastavku vojne pomoći, za koju smatra da dovodi do novih žrtava, razaranja i eskalacije sukoba, piše Jutarnji list.

Dodao je da je Bugarska spremna sudjelovati u financiranju humanitarne pomoći, obnove opskrbe električnom energijom i zdravstvene skrbi, ali ne i nabave oružja. Ako bude sudjelovala kao jamac za europske zajmove, tražit će da se dio novca usmjeri bugarskoj manjini u Ukrajini, koja uglavnom živi u Odeskoj oblasti.

Odluka je dio promjene bugarske politike prema Ukrajini. Radevljeva vlada još je 21. listopada obustavila financiranje nabave oružja putem Europskog instrumenta mirovne pomoći, a prethodno je najavila prekid izravnih isporuka oružja te povukla Bugarsku iz Koalicije voljnih, koju predvode Ujedinjeno Kraljevstvo i Francuska.

Još tri članice EU-a odbile sudjelovati u zajedničkom zajmu

Bugarska nije jedina članica Europske unije koja odbija preuzeti nove financijske obveze povezane s pomoći Ukrajini. Mađarska, Slovačka i Češka ranije su odlučile ne sudjelovati u zajedničkom zajmu EU-a vrijednom 90 milijardi eura, namijenjenom financiranju ukrajinskih potreba tijekom 2026. i 2027. godine.

Međutim, politike tih država nisu jednake. Mađarska se već dulje protivi slanju oružja Ukrajini, dok je Slovačka obustavila državne isporuke smrtonosnog oružja, ali dopušta njegov komercijalni izvoz.

Češka je, s druge strane, izuzeta iz financijskih obveza povezanih sa spomenutim zajmom, ali nastavlja sudjelovati u vojnoj pomoći Ukrajini, uključujući inicijative za nabavu topničkog streljiva.