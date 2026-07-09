Sve uloge njezina života u komediji "Ja, glumica!": Daria Lorenci Flatz 17. 7. na Teatru uz more

Jedna od najcjenjenijih hrvatskih kazališnih, filmskih i televizijskih glumica, Daria Lorenci Flatz, ovog ljeta dolazi u Split s autorskom monodramom "Ja, glumica" – duhovitom, iskrenom i emotivnom predstavom koja briše granicu između privatnog života i kazališne pozornice.

Ne propustite uživati u ovoj sasvim posebnoj i osobnoj predstavi 17. srpnja u 21 sat na ljetnoj sceni Teatra uz more!

Prvakinja Drame Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu u ovoj predstavi otvara vrata vlastitoga svijeta i kroz humor, ironiju, emociju i glumačku virtuoznost govori o svemu što čini jedan život – profesionalnim uspjesima i padovima, obitelji, majčinstvu, odgovornosti, sumnjama, snovima i neprestanoj potrazi za ravnotežom između žene, umjetnice i osobe.

"Jako me veseli dolazak u Split. Uvijek volim nastupati pred splitskom publikom. Baš zato mi je posebno drago što je Split jedan od prvih gradova ove naše turneje s predstavom Ja, glumica! Zadnji put sam se družila s publikom Teatra uz more kad smo Tarik Filipović i ja gostovali s predstavom Da sam ptica. Jedva čekam saznati kako će predstava Ja, glumica! disati sa splitskom publikom. Nadam se kako ćete doći u velikom broju jer vam je zabava zagarantirana! Vidimo se 17. srpnja na Teatru uz more"! - Daria Lorenci Flatz

Predstava nastala prema tekstu Darije Lorenci Flatz i Ane Tonković nije klasična autobiografija, nego kazališna ispovijed u kojoj će se mnogi prepoznati. Kroz niz duhovitih, apsurdnih i dirljivih situacija propituje koliko uloga igramo u svakodnevnom životu i gdje završava gluma, a počinje stvarnost. Pred publikom se izmjenjuju drama, komedija, burleska i iskrena emocija, stvarajući predstavu koja jednako nasmijava i potiče na razmišljanje.

Daria Lorenci Flatz iza sebe ima više od dva desetljeća iznimno uspješne umjetničke karijere, brojne zapažene uloge u kazalištu, filmu i na televiziji te niz prestižnih strukovnih i filmskih nagrada. Upravo je "Ja, glumica" njezin najosobniji projekt dosad – predstava u kojoj vlastito iskustvo pretvara u univerzalnu priču o životu, identitetu i ljudskoj potrebi da se, unatoč svim izazovima, ne prestanemo smijati.

Ako volite inteligentan humor, vrhunsku glumu i predstave koje ostavljaju trag dugo nakon posljednjeg pljeska, ne propustite ovu jedinstvenu kazališnu večer.

INFO I REZERVACIJE: 091 795 7260

ONLINE na www.teataruzmore.com i www.entrio.hr

knjižara-papirnica PAPIRKO (Put Brodarice 4, Split)

Dancing Bear (Dioklecijanova 6)

Ghetaldus i Tisak media (City Center)

blagajna u Lori (1h prije izvedbe)