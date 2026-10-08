Sve su budno pazili vojska, snajperisti... Ovo su "olovne ptice" kojima su čelnici Mediterana odletjeli iz Splita

Split je 7. listopada 2026. godine bio domaćin summita MED9, važnog međunarodnog okupljanja čelnika devet mediteranskih država članica Europske unije. Osim političkih razgovora i susreta na najvišoj razini, događaj je privukao pozornost i ljubitelja zrakoplovstva.

Na YouTubeu je objavljen video koji prikazuje odlaske državnih i vladinih zrakoplova nakon završetka summita, pružajući zanimljiv pogled na zračni promet povezan s ovim velikim diplomatskim događajem.

Na summitu su sudjelovali predstavnici Hrvatske, Cipra, Francuske, Grčke, Italije, Malte, Portugala, Slovenije i Španjolske, koju je zbog otkazivanja putovanja u posljednji trenutak predstavljao državni tajnik.

U Split su stigli i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, predsjednik Europskog vijeća António Costa te posebni međunarodni gosti, među kojima su bili jordanski prijestolonasljednik Al Hussein i monegaški knez Albert II.

Dva odlaska nisu zabilježena kamerom

Autor videa objasnio je kako su na snimci zabilježeni gotovo svi odlasci državnih izaslanstava, uz dvije iznimke.

Odlazak grčkog izaslanstva nije snimljen jer je njihov zrakoplov poletio upravo u trenutku postavljanja opreme za snimanje.

Drugi izostanak odnosi se na hrvatsko izaslanstvo, odnosno državu domaćina. Njihov odlazak nije zabilježen zbog pada mraka, koji bi, prema riječima autora, zahtijevao korištenje previsoke ISO osjetljivosti kamere i rezultirao izraženim šumom na snimci.

Posebnu pozornost privukli francuski zrakoplovi

Ljubiteljima zrakoplovstva posebno bi mogao biti zanimljiv izbor letjelica koje se koriste za prijevoz visokih državnih dužnosnika.

Autor snimke pritom je istaknuo zanimljivu sklonost državnih flota francuskim tromotornim mlaznim zrakoplovima, poznatima i kao trijeti.

Objavljena snimka tako donosi drukčiju perspektivu summita MED9. Dok su u središtu političkih razgovora bile europska sigurnost, energetika, migracije i budućnost Mediterana, kamere su zabilježile i zrakoplovnu stranu ovog međunarodnog događaja.

Za ljubitelje avijacije riječ je o prilici da na jednom mjestu vide različite državne zrakoplove kojima su visoki dužnosnici nakon boravka u Splitu krenuli prema svojim odredištima.