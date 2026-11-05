Sve službe i dalje tragaju za nestalim mladićem na Triglavu! Otac: "Uzdamo se u Boga i njegovu izdržljivost. Vrijeme u trenutku promijenilo, a on nije ponio čak ni jaknu"

Već nekoliko dana traje intenzivna potraga za 19-godišnjim Jakovom V. iz Preljine kod Čačka, koji je nestao tijekom planinarenja na Triglavu u Sloveniji. Spasioci su pronašli njegove stvari i tragove u snijegu, no mladiću se i dalje gubi svaki trag. Potragu dodatno otežavaju snijeg, vjetar i iznimno nepovoljni vremenski uvjeti.

Mladić je nestao u subotu, a slovenske službe spašavanja tragaju za njim na teško pristupačnom planinskom području.

Prema navodima slovenskih medija koje prenosi Blic, tijekom potrage na nadmorskoj visini od 2130 metara pronađeni su predmeti koji pripadaju nestalom mladiću.

U ponedjeljak prije podne spasioci su uočili tragove hodanja u snijegu, koji su vodili niz planinu do visine od otprilike 1900 metara nad morem. Međutim, na tom se području trag izgubio jer ga je vjetar otpuhao.

Na istom su području pronađeni i drugi predmeti za koje je utvrđeno da pripadaju Jakovu.

Regionalni centar za obavješćivanje Nova Gorica obavijestio je policiju u nedjelju da je strani planinar zapeo na putu prema Triglavu, preko Plemenica. Od tada traje potraga za mladićem, no nepristupačan teren, snijeg i nepovoljni vremenski uvjeti znatno su otežali akciju.

Mještani Preljine u velikoj su neizvjesnosti i nadaju se da će Jakov biti pronađen živ i zdrav. Kako kažu za agenciju RINA, riječ je o mladiću koji je oduvijek volio prirodu, planinarenje i boravak na otvorenom, a iza sebe ima brojne planinarske izlete.

– On je jedan divan mladić koji obožava prirodu. Obišao je mnogo planina, vozio je bicikl. Samo se nadamo da će ova agonija što prije završiti i da će ga pronaći živog. Mlad je i snažan, fizički vrlo spreman mladić. Nadamo se najboljem – govore mještani koji poznaju Jakova.

Kako prenosi Kurir, Jakov je sin svećenika iz ovog sela pokraj Čačka. Prema riječima njegovih prijatelja, otac je nakon saznanja da mu je sin nestao otputovao u Sloveniju, prenosi Blic.

"Još ga nismo pronašli"

Kako je za Kurir izjavio njegov otac Nikola Vučetić, koji se trenutačno nalazi u Sloveniji, spasioci su jučer pretraživali teren dok je vidljivost bila dovoljno dobra, no akcija je obustavljena oko 18 sati.

– Jakova još nismo pronašli. Dok je vidljivost bila dobra, spasioci su jučer pretraživali teren, ali potraga je sinoć oko 18 sati obustavljena. Jutros rano pripadnici Gorske službe spašavanja krenuli su u izviđanje. Utvrđeno je da u nizini pada kiša, a na području koje treba pretražiti pada snijeg. Još se čeka razvedravanje kako bi mogli poletjeti helikopteri i dronovi. Opremljeni su termalnim senzorima koji bi ga mogli locirati ako se sklonio u neku udubinu. Što se tiče Gorske službe spašavanja i potrage na terenu, uvjeti su još uvijek preopasni – rekao je Vučetić.

Otac nestalog mladića ističe da je Jakov u dobroj fizičkoj kondiciji i da se vrlo dobro snalazi u prirodi, zbog čega se nada da je uspio pronaći zaklon i pričekati pomoć.

Ipak, posebno ga zabrinjava činjenica da mladić nije bio primjereno odjeven i obuven za vremenske uvjete koji su ga zatekli na planini.

– Uzdamo se u Boga i njegovu izdržljivost. Međutim, obuća koju je imao na nogama i lagana odjeća nisu primjereni za takve uvjete jer je krenuo na izlet, a toga je dana bilo lijepo vrijeme. Gore se vrijeme u trenutku promijenilo, a on nije ponio čak ni jaknu – ispričao je Nikola Vučetić, inače župnik crkve u Preljini.