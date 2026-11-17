Cijene u Hrvatskoj nastavljaju rasti. Prema najnovijim podacima Državnog zavoda za statistiku (DZS), inflacija je u listopadu 2026. godine na godišnjoj razini iznosila 4,9 posto. Najveći rast zabilježen je u prijevozu, stanovanju i energiji, dok su cijene hrane i odjeće u odnosu na prošlu godinu blago pale.

Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju u Hrvatskoj u listopadu 2026. bile su u prosjeku 4,9 posto više nego u istom mjesecu prošle godine. U odnosu na rujan ove godine porasle su za dodatnih 0,7 posto, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku objavljeni 16. studenoga.

Iako pojedine kategorije bilježe pojeftinjenja, rast troškova prijevoza, stanovanja i energije i dalje predstavlja značajan pritisak na kućne proračune.

Prijevoz skuplji čak 17,3 posto

Najveći godišnji rast cijena među glavnim potrošačkim skupinama zabilježen je u prijevozu, gdje su cijene porasle za čak 17,3 posto.

Odmah iza prijevoza slijedi skupina koja obuhvaća stanovanje, vodu, električnu energiju, plin i ostala goriva, s rastom od 11,7 posto.

Značajan rast zabilježen je i kod restorana i usluga smještaja, gdje su cijene porasle za 5,9 posto. Rekreacija, sport i kultura poskupjeli su za 5,1 posto, a zdravstvene usluge i proizvodi za 4,8 posto.

Usluge osiguranja i financijske usluge skuplje su za 4,4 posto, alkoholna pića i duhan za 3,8 posto, dok su usluge obrazovanja poskupjele za 3,5 posto.

Energija poskupjela više od 20 posto

Posebno se ističe rast cijena energije. Prema podacima DZS-a, energija je u listopadu bila čak 20,8 posto skuplja nego u istom mjesecu 2025. godine.

Na mjesečnoj razini cijene energije porasle su za dodatnih 1,3 posto.

Istodobno su usluge na godišnjoj razini poskupjele za 7,5 posto, dok su industrijski neprehrambeni proizvodi bez energije pojeftinili za 1,1 posto.

Podaci pokazuju da su upravo energija i usluge među važnim pokretačima godišnjeg rasta potrošačkih cijena.

Hrana ipak blago pojeftinila

Za razliku od brojnih drugih kategorija, cijene hrane i bezalkoholnih pića u listopadu su bile 0,4 posto niže nego u istom mjesecu prošle godine.

U odnosu na rujan zabilježen je dodatni pad od 0,1 posto.

Pad cijena na godišnjoj razini zabilježen je i u kategoriji odjeće i obuće, i to za 7,1 posto, dok su pokućstvo, oprema za kuću i redovito održavanje kućanstava pojeftinili za 0,3 posto.

Ipak, pojeftinjenje pojedinih skupina proizvoda nije bilo dovoljno da zaustavi ukupni rast potrošačkih cijena.

Odjeća i obuća u samo mjesec dana poskupjele 7,5 posto

Zanimljiv je podatak da su, unatoč godišnjem pojeftinjenju, cijene odjeće i obuće u listopadu u odnosu na rujan porasle za čak 7,5 posto.

To je ujedno najveći mjesečni rast među glavnim potrošačkim skupinama.

Usluge obrazovanja u mjesec dana poskupjele su za 2 posto, stanovanje i energenti za 1,3 posto, a prijevoz za 0,6 posto.

S druge strane, cijene rekreacije, sporta i kulture pale su za 1,3 posto, restorana i usluga smještaja za 0,9 posto, a alkoholnih pića i duhana za 0,3 posto.

Inflacija prema europskoj metodologiji iznosi 4,4 posto

Državni zavod za statistiku objavio je i podatke prema harmoniziranom indeksu potrošačkih cijena, koji omogućuje usporedbu inflacije među državama Europske unije.

Prema tom pokazatelju, godišnja inflacija u Hrvatskoj u listopadu 2026. iznosila je 4,4 posto, dok su cijene na mjesečnoj razini porasle za 0,3 posto.

Razlika između nacionalnog i harmoniziranog indeksa proizlazi iz metodoloških razlika, među kojima je i obuhvat potrošnje stanovništva.

Što to znači za građane?

Najnoviji statistički podaci pokazuju da se rast cijena nastavlja, premda ne poskupljuju svi proizvodi i usluge jednakom brzinom.

Najveći godišnji rast među glavnim potrošačkim skupinama bilježe prijevoz i troškovi povezani sa stanovanjem, dok je energija kao zasebna komponenta indeksa poskupjela više od petine.

Za kućanstva to znači da troškovi prijevoza, režija i brojnih usluga mogu predstavljati sve veći dio mjesečnih izdataka.

Istodobno, blagi pad cijena hrane i bezalkoholnih pića pokazuje da inflacijski pritisci nisu jednako izraženi u svim segmentima potrošnje.

Ukupna godišnja inflacija od 4,9 posto potvrđuje da su cijene u Hrvatskoj i dalje u porastu, a najveći pritisak dolazi iz troškova energije, prijevoza i stanovanja.