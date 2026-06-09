Sve manje privatnog smještaja, u godinu dana gotovo 10 tisuća kreveta manje: "Odluku smo donijeli još prošle godine"

U Baškoj Vodi jedan je apartman zatvorio svoja vrata. Kako tvrdi vlasnica s kojom smo razgovarali, razlog su visoki troškovi i slaba popunjenost. I nije jedini. Hrvatska turistička zajednica potvrdila je za RTL Danas da je ove sezone u privatnom smještaju gotovo 10 tisuća kreveta manje nego lani.

Obitelj Topić ove godine neće iznajmljivati svoja dva apartmana na području Baške Vode. Odjavili su ih prošle godine, a o svojoj odluci nedavno su obavijestili i goste putem društvenih mreža.

"Još prošle godine smo donijeli odluku nakon niza povećanja od paušalnog poreza do odvoza smeća i svega što naša popunjenost od mjesec dana ne bi podnijelo, a ovaj novi porast pogotovo", rekla je Ana Topić.

Kaže kako zbog lokacije nisu mogli konkurirati apartmanima u centru mjesta. Noćenje u njihovoj obiteljskoj kući podno Biokova koštalo je 70 eura, dok se u središtu Baške Vode cijene penju i do 150 eura po noćenju.

"S Makarske rivijere bilo je baš dosta ljudi koji su privatni smještajeve odjavljivali. Ne znam hoće li se oni baviti na crno. Mi nećemo, mi sada kuću koristimo isključivo za obitelj", dodala je.

Slabiji rezultati

Iz Turističke zajednice Baška Voda poručuju kako su odjave i nove kategorizacije apartmana uobičajena pojava, no potvrđuju da obiteljski smještaj bilježi slabije rezultate.

"Sami obiteljski smještaj bilježi otprilike 15 posto manje noćenja u prvih pet mjeseci, a to isto vrijedi i za ostale vrste smještaja, a to su apartmani u vlasništvu obrta i poduzeća", rekao je Ante Jurišić, direktor Turističke zajednice Baška Voda.

Prema podacima Hrvatske turističke zajednice, privatni smještaj i dalje čini najveći dio turističke ponude s više od 653 tisuće registriranih kreveta.

Obitelj Topić otkriva da su čak dobili ponudu da agencija preuzme vođenje njihovog smještaja, no odluku nisu željeli mijenjati.

Veći troškovi

Prema najavama, od sljedeće godine male iznajmljivače očekuje viši paušal, što znači dodatni trošak od 50 eura po krevetu.

"Oni ljudi koji imaju par soba i par apartmana, za njih je to drastično povećanje", upozorio je Jurišić.

Za dio malih iznajmljivača upravo bi rast troškova mogao biti razlog da i oni krenu putem odjave privatnog smještaja.