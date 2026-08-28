FOTO Zagrijavanje za Thompsona već počelo: Tamburaši sviraju, mnoštvo ljudi kod pozornice

Pripreme za veliki koncert Marka Perkovića Thompsona u Vukovaru ušle su u završnu fazu. U Vukovarskoj gospodarskoj zoni, gdje će se koncert održati u subotu, 29. kolovoza, obavljaju se posljednji radovi prije dolaska velikog broja posjetitelja.

Velika pozornica već je postavljena, a prostorom dominiraju impresivne konstrukcije s brojnim reflektorima i velikim ekranima na kojima će publika moći pratiti nastup. Postavljeni su i šankovi te VIP stolovi, a sve se priprema za početak koncerta.

Na prostoru se već mogu vidjeti i prvi posjetitelji koji su stigli uoči subotnjeg događaja.

Thompson objavio snimku s probe

Pripreme za koncert traju već danima, a Thompson je nekoliko dana prije nastupa pokazao i dio atmosfere s proba.

"Mali dio atmosfere s proba dok se pripremamo za veliki koncert u Vukovaru", napisao je uz snimku na kojoj s bendom izvodi pjesmu "Bosna".

Koncert pod nazivom "Zajedno za budućnost" održat će se u subotu, 29. kolovoza, a očekuje se velik broj posjetitelja.

Zagrijavanje već počelo

Atmosfera se, međutim, zahuktava i prije nego što Thompson izađe na pozornicu. U neposrednoj blizini koncertnog prostora okupilo se mnoštvo ljudi, a za zagrijavanje su zaduženi tamburaši.

Svira se i pjeva, posjetitelji se druže, a fotografije s terena pokazuju da je fešta praktički već počela. Kako se približava početak koncerta, u Vukovarsku gospodarsku zonu pristiže sve više ljudi.