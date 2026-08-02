Sve je spremno za Prvenstvo svita u balunu na Skalini: Izvučeni parovi, nagrada udvostručena

Danas je održano izvlačenje parova za turnir „Prvenstvo svita u balunu na Skalini 2026.“, jedan od najposebnijih balunskih događaja na našem području.

U bubnju su se našle ekipe iz čak pet kategorija: dječjih U11, U13 i U15 te seniorske i veteranske (+45).

Posebno veseli broj prijava u dječjim kategorijama – prijavile su se čak 32 ekipe, što pokazuje koliko je Skalina popularna među najmlađima.

Organizatori su dodatno podigli vrijednost turnira. Ove godine nagrada je udvostručena, a nagradit će se i četvrtoplasirana ekipa, pa će borba za trofej i novčane nagrade biti još zanimljivija.

Turnir kreće već sutra, u ponedjeljak, 3. kolovoza, s početkom u 16 sati, a igrat će se sve do večeri s obzirom na velik broj ekipa i utakmica.

Svi sudionici i navijači s nestrpljenjem očekuju početak natjecanja i zanimljive partije na Skalini.