Sve je spremno za "Od 2 do 2": Legendarno Zabranjeno pušenje stiže na Gradsku plažu u Pločama

Ploče se pripremaju za još jednu nezaboravnu ljetnu noć. U petak, 31. srpnja, Gradska plaža ponovno će postati središte vrhunske glazbe i zabave uz dobro poznati i omiljeni koncept "Od 2 do 2".

Glavne zvijezde večeri bit će legende regionalne rock-scene, Zabranjeno pušenje, koje će pred pločanskom publikom izvesti brojne bezvremenske hitove.

Hitovi koji su obilježili generacije

Posjetitelje očekuje prava rock-poslastica i višesatno pjevanje pjesama koje su obilježile brojne generacije. Na repertoaru bi se trebali naći hitovi poput "Balade o Pišonji i Žugi", "Zenica Bluesa", "Fikrete", "Guzonjina sina", "Djevojčica kojima miriše koža" i pjesme "Hadžija ili bos", kao i brojni drugi klasici ovog legendarnog sastava.

Zabranjeno pušenje već desetljećima zauzima posebno mjesto na regionalnoj glazbenoj sceni, a njihov nastup trebao bi biti vrhunac večeri koja će potrajati sve do ranih jutarnjih sati.

Pločanski bend osnovan posebno za ovu priliku

Posebna atrakcija večeri bit će nastup sastava Dozvoljeno Pušenje, pločanskog benda osnovanog ekskluzivno za ovu priliku. Domaće snage pred domaćom publikom jamče odličnu atmosferu, a za to da ritam ne stane ni na trenutak pobrinut će se DJ Tornado. Publiku očekuje i nastup posebnog gosta večeri, Marina Vrgoča, koji će se također popeti na pozornicu na Gradskoj plaži.

Ulaznice deset eura, zabava do jutra

Događaj će se održati u petak, 31. srpnja, na Gradskoj plaži u Pločama. Cijena ulaznice iznosi deset eura, a posjetitelje očekuju i promotivne cijene hrane i pića. Organizatori pozivaju sve ljubitelje dobre glazbe i ljetne zabave da okupe ekipu, na vrijeme osiguraju ulaznice i pridruže se još jednom velikom izdanju manifestacije "Od 2 do 2".