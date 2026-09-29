Sve je počelo u Španjolskoj: Te večeri rodila se priča o Vatrenima

Hrvatska večeras igra u Sevilli protiv svjetskih prvaka Španjolske. Bit će to prva domaćinska utakmica Furije kao novog svjetskog prvaka i, naravno, htjet će se pokazati u pravom svjetlu pred svojom publikom. Hrvate vežu uspomene za gostovanja u Španjolskoj, pogotovo za jednu utakmicu koja je na neki način bila prekretnica i početak onih naših prvih Vatrenih, koji su nam dali prve radosti i trasirali put uspjeha hrvatske nogometne reprezentacije.

Bilo je to 23. ožujka 1994. u Valenciji, na stadionu Luis Casanova, kojem će baš te godine promijeniti, točnije vratiti naziv u Estadio Mestalla, a koji je do tada nosio ime po legendarnom predsjedniku Valencije, Luisu Casanovi Gineri. Bila je to i prva utakmica Miroslava Ćire Blaževića na klupi Hrvatske, koji je na toj dužnosti naslijedio Stanka Poklepovića.

I okupio je Ćiro strašnu momčad: Ladića, Jarnija, Šukera, Prosinečkog, Bokšića, Asanovića. U sastavu su bili i Andrijašević i Janković. Ušli su kasnije i Ante Miše, Dubravko Pavličić i Goran Vlaović.

Obranu je držao hajdučki bedem: Štimac, Jerkan, Bilić. Zvonimir Boban nije mogao nastupiti zbog ozljede pa je kapetansku traku ponio Davor Šuker. Tako će naš izbornik Slaven Bilić večeras imati priliku nastaviti tamo odakle je i krenula priča o Vatrenima, čiji je i sam bio važan dio. Najljepša priča nogometa, hrvatstva i prkosa u teškim i slavnim danima borbe za Hrvatsku.

A mi tada mlađi Splićani sjećamo se tog susreta kada je u drugom poluvremenu ušao naš Ivica Mornar, za kojeg su se tada već otimali brojni europski velikani. Tako je mlađahni Moka probio stranu, nabacio Davoru Šukeru za 2:0 Hrvatske, nakon što je mrežu Španjolaca prvim golom već načeo Robert Prosinečki. Ponosni smo bili te noći u Splitu, a pokojni novinar Marko Didić slikovito je vikao: "Večeras će se u Mokinim Pribudama pucat iz topa."

Tako je počela priča o Vatrenima, koja nas je odredila i pokazala da možemo pobjeđivati i najveće reprezentacije.

Neka i večeras Slavenovi momci pokažu da mogu za naš novi početak!

Sretno, Vatreni!