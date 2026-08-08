Sve je počelo s ljubavlju prema moru, a danas njihovu priču dolaze doživjeti gosti iz cijelog svijeta

Neke se obiteljske priče prenose fotografijama, neke starim receptima, a neke-morem. Upravo takva je priča obitelji Naranča, kojoj Jadran nije samo mjesto na kojem žive, nego način života koji se već generacijama prenosi s koljena na koljeno. Dok mnogi hrvatsku obalu upoznaju tek tijekom godišnjeg odmora, članovi obitelji Naranča na moru su odrasli. Njihovi su djedovi i očevi plovili mnogo prije nego što je Hrvatska postala jedna od najpoželjnijih turističkih destinacija Mediterana, a danas tu bogatu pomorsku tradiciju nastavljaju na moderan način- pokazujući domaćim i stranim gostima zašto je hrvatski Jadran među najljepšima na svijetu. Ante Naranča, vješto plovi brodom Infinity, dok je njegov mlađi sin Rade Naranča kapetan i vlasnik luksuznog malog kruzera Ave Maria.

Ave Maria nije samo brod-to je ploveći dom

Već pri prvom ukrcaju jasno je da je riječ o drugačijem konceptu odmora. Umjesto svakodnevnog pakiranja kofera, traženja trajekata i vožnje automobilom od destinacije do destinacije, ovdje je dovoljno jednom se smjestiti u kabinu i prepustiti se putovanju. Ave Maria izgrađena je 2018. godine u Hrvatskoj i jedan je od najmodernijih luksuznih brodova za boutique krstarenja Jadranom. Duga je više od 51 metra, prima svega 38 gostiju i nudi razinu udobnosti usporedivu s hotelima visoke kategorije. Elegantne kabine, prostrana sunčana paluba s jacuzzijem, platforma za kupanje, klimatizirani restoran i lounge prostori stvaraju osjećaj privatne jahte, dok ograničen broj gostiju omogućuje mirnu i opuštenu atmosferu kakvu veliki kruzeri jednostavno ne mogu ponuditi. Upravo zato mnogi putnici kažu kako na Ave Mariji ne osjećaju da su na brodu, nego u luksuznom hotelu koji svako jutro kroz prozorsko staklo otkriva neki drugi otok ili grad.

Generacije pomoraca sa zajedničkom vizijom

Iza uspjeha Ave Marije ne stoji velika međunarodna kompanija, već hrvatska obitelj.

Kapetan Rade Naranča predstavlja treću generaciju pomoraca. Ljubav prema moru naslijedio je od djeda i oca, dok i obitelj njegove supruge desetljećima njeguje pomorsku tradiciju kroz kapetane i brodovlasnike. Za njih brod nikada nije bio samo posao, nego dom i način života.

Tu su filozofiju prenijeli i na svoje goste.Njihova ideja nije bila organizirati još jedno turističko krstarenje, već stvoriti iskustvo u kojem će svaki gost osjetiti ono što oni osjećaju cijeli život – povezanost s morem, otocima i ljudima koji na njima žive.Na brodu nema anonimnosti. Posada brzo upozna svakog gosta, zapamti njegove navike i brine se da se svi osjećaju dobrodošlo. Upravo taj osobni pristup ono je što gosti najčešće izdvajaju kao najveću vrijednost putovanja.

Najljepši način za upoznavanje hrvatskog Jadrana

Sve više turista danas želi doživjeti Hrvatsku drugačije. Umjesto boravka na jednoj destinaciji, žele istražiti više otoka, povijesnih gradova i skrivenih uvala, ali bez svakodnevnog planiranja, gužvi i logistike. Upravo zato boutique krstarenja posljednjih godina postaju jedan od najtraženijih oblika odmora na Jadranu. Tijekom sedmodnevnog putovanja gosti mogu posjetiti neka od najljepših mjesta hrvatske obale – od Modre špilje i Visa preko Hvara i Korčule pa sve do Nacionalnog parka Mljet i Dubrovnika. Najljepši dio cijelog iskustva je činjenica da se između svih tih destinacija ne putuje u žurbi. Svako jutro donosi novi pogled, svaka uvala priliku za kupanje u kristalno čistom moru, a svaka večer završava u nekoj od najljepših dalmatinskih luka.

Okusi Mediterana koji ostaju u sjećanju

Važan dio svakog putovanja na Ave Mariji je gastronomija. Dan započinje bogatim doručkom na bazi švedskog stola, dok su ručkovi i večere inspirirani mediteranskom kuhinjom i lokalnim namirnicama. Za jelovnik na Ave Maria brodu zadužena je chefica Julija, koja svježu ribu, plodove mora, domaću tjesteninu, kvalitetno meso i sezonsko povrće pretvara u elegantna jela koja jednako osvajaju izgledom i okusom. Poseban doživljaj predstavlja tradicionalna Kapetanova večera, kada se uz hrvatska vina, glazbu i vrhunsku gastronomiju gosti i posada okupljaju u opuštenoj atmosferi koja dodatno potvrđuje kako je cijelo putovanje zamišljeno kao veliko obiteljsko druženje.

Zašto se gosti ponovno vraćaju na Ave Mariju?

U vremenu kada luksuz često znači veličinu, obitelj Naranča pokazuje da prava vrijednost leži u nečemu sasvim drugom – autentičnosti. Njihov brod nije najveći na Jadranu. Nema nekoliko tisuća putnika koji se iskrcavaju ili ukrcavaju na brod. Umjesto toga nudi mir, vrhunsku uslugu, osobni pristup i osjećaj da ste dio jedne posebne priče. Možda je upravo zato Ave Maria mnogo više od luksuznog kruzera. Ona je ambasador hrvatskog turizma, dokaz da se tradicija može uspješno spojiti s modernim luksuzom i mjesto na kojem domaći i strani gosti upoznaju Jadran onako kako ga vide ljudi koji ga poznaju cijeli život. A kada iza takvog iskustva stoji obitelj koja već tri generacije živi more, jasno je zašto se toliko putnika nakon iskrcaja ne oprašta riječima "doviđenja", nego jednostavno-vidimo se ponovno uskoro!