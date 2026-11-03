Sve je počelo kavom u Kašetelima: Klapa Sveti Florijan slavi 17 godina, a sad traži basa koji zna i oko komina

Ponekad su za velike stvari potrebni ozbiljni planovi, dugotrajne pripreme i velika ulaganja. A ponekad je dovoljna jedna kava. Upravo je tako, prije sedamnaest godina, započela priča o klapi Sveti Florijan iz Žrnovnice, jednom od najzanimljivijih klapskih sastava u Dalmaciji.

Na današnji dan, 3. studenoga 2009. godine, u Kaštelima je postignut dogovor da umjetničko vodstvo novoosnovane klape preuzme Antonela Pilić Burić, danas poznata klapska voditeljica i članica ženske klape Neverin. Istoga dana dogovoreno je i da se pjevačkoj družini okupljenoj oko vatrogasnog doma DVD-a Žrnovnica priključi Ana Biočić, koja je preuzela ulogu prvog tenora.

Tako je klapa, koja će poslije godinama djelovati kao muški sastav, u svojim počecima imala ženu na poziciji prvog tenora. Neobičan detalj, ali i jedan od onih koji dovoljno govore o osebujnosti njezine povijesti. Od samog početka Sveti Florijan bio je povezan s Dobrovoljnim vatrogasnim društvom Žrnovnica, a postao je poznat i kao prva vatrogasna klapa u Hrvatskoj.

Od vatrogasnog doma do velike pobjede na Splitskom festivalu

Malo je tko tada mogao pretpostaviti da će se ime Svetog Florijana već sljedeće godine naći među pobjednicima jednog od najpoznatijih hrvatskih glazbenih festivala.

Naime, pjesma „Kako ću joj reć da varin“, koju su izveli zajedno s Čedom Martinićem, osvojila je Grand Prix publike na jubilarnom 50. Splitskom festivalu 2010. godine. Pjesma je ubrzo postala jedan od prepoznatljivih hitova tog ljeta, a klapa iz Žrnovnice gotovo je preko noći postala poznata široj publici.



Šesnaest godina poslije pjesma se još uvijek izvodi i pjeva, što je uspjeh kojim se ne može pohvaliti baš svaka festivalska skladba. Za Florijane je to bio izniman početak, ali i svojevrsna glazbena sudbina: koliko god se njihov repertoar tijekom godina mijenjao, pitanje hoće li zapjevati onu o varenju ostalo je gotovo neizbježno.

Već tijekom 2010. godine sastav je dobio nove članove, među kojima je bio i Darko Pastar, koji je preuzeo dionicu prvog tenora. Ana Biočić u međuvremenu se posvetila obitelji, ali je zadržala status počasne članice. Klapa danas djeluje kao muški sastav, nastavljajući njegovati dalmatinsku klapsku tradiciju.

Novi uzlet i povratak izvornom klapskom zvuku

Sedamnaest godina djelovanja za jedan amaterski glazbeni sastav nije mala stvar. Pogotovo kada se uzme u obzir koliko je teško uskladiti privatne i poslovne obveze, redovite probe, nastupe i sve ono što život jedne klape podrazumijeva.

Sveti Florijan posljednjih godinu dana proživljava svojevrsni novi uzlet. Sastav su pojačala dvojica novih članova, Josip Žuvela na poziciji prvog tenora i Marino Šabić na basu, čime je klapa dobila dodatnu vokalnu snagu. Umjetničko vodstvo već od 2010. je u rukama Ane Kodrić Ivelić.

Posebnu pozornost posljednjih mjeseci posvećuju a cappella izričaju, odnosno tradicionalnom višeglasnom pjevanju bez instrumentalne pratnje. Nastupili su na brojnim klapskim smotrama diljem Dalmacije, no jedna im je ipak posebno draga.

Riječ je o smotri klapa u Žrnovnici, koju su upravo Florijani pokrenuli još 2010. godine. Manifestacija se tradicionalno održava tijekom ljeta i s vremenom je postala prepoznatljiv dio kulturnog i glazbenog života mjesta.

Za klapu je to više od običnog nastupa. Riječ je o susretu prijatelja, glazbenika i publike koja dobro poznaje njezin put, od prvih proba do današnjih nastupa.

Komin kao neslužbena institucija klape: Traži se bas, iskustvo s gradelama je prednost!

No priča o Svetom Florijanu ne bi bila potpuna bez jednog mjesta koje posljednjih godina ima gotovo kultni status među članovima. Riječ je, naravno, o kominu.

Druženja uz komin postala su nezaobilazan dio života ove žrnovačke klape. Ondje se, uz dobru spizu i čašu vina, nerijetko zapjeva spontano, bez pozornice, mikrofona i unaprijed dogovorenog repertoara.

Upravo su takva okupljanja možda i najbliža izvornom duhu dalmatinske klapske pjesme. Jer klapa nikada nije bila samo glazbeni sastav. Ona je i društvo prijatelja koje povezuje nešto više od zajedničkog pjevanja.

Naravno, komin ima i svoje zahtjeve. Osim poznavanja glazbenih dionica, dobro dođu i neke druge vještine, posebno one povezane s održavanjem žara i pripremom hrane.

AUDICIJA 11.11. Stoga Florijani, uz sve glazbene planove, imaju i jednu kadrovsku potrebu. U svoje redove rado bi primili još jednog basa. Svi zainteresirani za audiciju mogu se javiti na 095 810 8000 (audicija je u srijedu 11.11. u 20 sati u prostorijama DVD-a Žrnovnica).

Od budućeg člana očekuje se, razumljivo, dobar sluh i sposobnost pjevanja dubokih tonova. No poznavanje kominskih poslova moglo bi biti dodatna prednost. Jer dok prvi tenor uglavnom brine o visokim notama, basovi se, čini se, moraju nositi i s nešto težim zadacima.

Iz Žrnovnice do Slavonije: S Paorima osvojili drugo mjesto publike

Da se Sveti Florijan nije potpuno odrekao ni svoje festivalske, zabavne strane, pokazao je ovogodišnji nastup na Zlatnim žicama Slavonije u Požegi.

Klapa je ondje nastupila sa slavonskim bendom Paori, a njihova zajednička pjesma „Fala Bogu“ osvojila je drugo mjesto prema glasovima publike. U konkurenciji brojnih poznatih izvođača više glasova osvojila je samo grupa Gazde.

Bio je to zapažen povratak na festivalsku pop scenu nakon duljeg razdoblja u kojem je naglasak bio na drugim glazbenim aktivnostima. Za neke od novih članova bio je to i prvi nastup na tako velikoj festivalskoj pozornici.

Suradnja dalmatinske klape i slavonskog sastava pokazala je kako se dvije naizgled različite glazbene tradicije mogu uspješno nadopunjavati. Uostalom, Dalmacija i Slavonija možda se razlikuju po glazbenom izričaju, ali ljubav prema pjesmi, dobrom društvu i zajedničkom stolu teško da poznaje regionalne granice.



Do kraja godine stižu „Strile nebeske“

Florijani svoj 17. rođendan ne obilježavaju samo prisjećanjem na prošlost. U novu sezonu ulaze s ambicijom daljnjeg razvoja a cappella programa, novim nastupima, ali i povratkom autorskim pjesmama.

Naime, klapa trenutačno snima novu skladbu pod nazivom „Strile nebeske“, čije je objavljivanje planirano do kraja 2026. godine.

Bit će zanimljivo vidjeti kakav će odjek imati nova pjesma i hoće li Sveti Florijan ponovno pronaći put do šire publike, kao što je to učinio prije šesnaest godina na Splitskom festivalu.

No možda je najveći uspjeh ove klape ipak nešto drugo.

U vremenu kada se brojni glazbeni sastavi gase nakon svega nekoliko sezona, sedamnaest godina zajedničkog djelovanja, prijateljstva i nastupa predstavlja vrijedno postignuće. Sveti Florijan prošao je kroz promjene članova, različite glazbene faze i brojne životne okolnosti, ali je uspio sačuvati ono zbog čega klape u Dalmaciji uopće postoje – ljubav prema zajedničkoj pjesmi.

Od vatrogasnog doma u Žrnovnici do pobjede na Splitskom festivalu, od dalmatinskih smotri do slavonskih pozornica, iza Florijana je sedamnaest godina koje bi se teško mogle opisati kao dosadne.

A sudeći prema novim članovima, najavljenoj pjesmi i redovitim okupljanjima uz komin, ni sljedeće godine ne bi trebale biti manje zanimljive.

Jedino pitanje koje zasad ostaje otvoreno jest hoće li klapa prije objaviti „Strile nebeske“ ili pronaći novog basa. U svakom slučaju, čini se da za oboje ima dovoljno mjesta. I u pjesmi i za stolom.