"Sve je na naš račun": Divna gesta restorana, Radmanove mlinice otvorile vrata svima pogođenima požarom

Dok vatrogasci vode tešku borbu s požarom na sjevernim padinama Omiške Dinare, a vjetar vatru gura prema naseljenom području, iz Radmanovih mlinica u kanjonu Cetine stigla je poruka koja pokazuje onu najljepšu stranu Dalmacije – solidarnost kada je najpotrebnije.

Požar se tijekom poslijepodneva ponovno razbuktao iznad Imbera, a vjetar ga gura prema sjeveru i naseljenim područjima. Na terenu su snažne zemaljske i zračne vatrogasne snage koje pokušavaju spriječiti približavanje vatre kućama.

Posebnu zabrinutost izaziva činjenica da se vatra spušta prema području kanjona Cetine, gdje je teren na brojnim mjestima vrlo gusto obrastao raslinjem i borovinom.

„Naša vrata otvorena su za sve“

Radmanove mlinice danas su zatvorene za redoviti rad, ali vrata nisu zatvorile onima kojima je pomoć potrebna.

„Danas su Radmanove mlinice zatvorene, ali naša vrata su otvorena za sve koji su pogođeni požarom u Omišu“,poručili su.

Poziv su uputili turistima i domaćim ljudima koji su zbog požara morali napustiti svoje domove, ali i svim vatrogascima, policajcima, djelatnicima hitnih službi te ostalim javnim službama koje sudjeluju u borbi s vatrom.

Pozvali su ih da dođu okrijepiti se uz ručak i piće.

„Sve je na naš račun“

A onda su poslali poruku koja dovoljno govori sama za sebe:

„Sve je na naš račun.“

„To je mali znak pažnje koji možemo dati za naše heroje i sve one kojima je danas potrebna pomoć“, poručili su iz Radmanovih mlinica te zahvalili svim službama koje se bore s vatrenom stihijom.

„Čuvajte se i hvala vam na svemu što radite.“

Gesta dolazi u trenutku kada je situacija na omiškom požarištu ponovno ozbiljna. Nakon što je vatra ranije ugašena na južnim padinama Omiške Dinare, vjetar je ponovno aktivirao požarište na sjevernoj strani. Vatrogasci pokušavaju zaustaviti napredovanje vatre prije večeri, kada postoji mogućnost ponovnog jačanja bure.