Sve je krenulo nešto prije 1 sat iza ponoći. Gorjeli su Split i okolica: Ovo je kronologija "majke svih požara"

Na današnji dan 2017. godine veliki požar je poharao Split i okolicu

Nezapamćena vatrena stihija, koju su piloti kanadera nazvali "majkom svih požara", poharala je 17. srpnja 2017. šire splitsko područje i došla nadomak grada.

Naš portal prvi je objavio vijest o početku požara

Sve je krenulo nešto prije 1 sat iza ponoći u Tugarima, a vatra se zatim proširila na zapad i brzo "osvajala" naselje po naselje. Redom su gorjeli: Srinjine, Gornje Sitno, Donje Sitno, Žrnovnica, Kučine, Mravince, Solin, nekoliko istočnih splitskih predgrađa te Strožanac (Podstrana).

Izgorjelo je 4 i pol tisuće hektara borove šume, trave, raslinja i maslinika. Opožarena površina odgovara veličini grada Rijeke. Izgorjelo je na desetke objekata, uključujući nekoliko obiteljskih kuća, te brojni automobili.

Naš portal prvi je objavio vijest o početku požara, za koji će se kasnije ispostaviti da je jedan od najgorih koji je uopće pogodio Dalmaciju zadnjih 50-ak godina. Objavu svega pola sata nakon početka požara možete pročitati ovdje.

U nastavku pogledajte sve video zapise koje smo objavljivali s požarišta od Gornjeg Sitnog, pa sve do posljednjeg, onog u Strožancu.

Video zapise smo poredali kronološki, po vremenu objave:

17.7. 1:30 - Tugare

17.7. 5:45 - Gornje Sitno

17.7. 10:00 - Srinjine (Obavezno pogledati)

17.7. 16:32 - Amižići, Požar kod Mihanovića

17.7. 17:03 - Žrnovnica, ministri u DVD-u

17.7. 17:40 - Gornje Sitno

17.7. 18:15 - Gore Kučine

17.7. 18:55 - Žrnovnica, Vilar

17.7. 19:25 - Centar Žrnovnice

17.7. 19:46 - Žrnovnica, Plasa (izgoreni automobili)

17.7. 19:59 - Raketna baza Žrnovnica

17.7. 20:12 - Dračevac

17.7. 20:29 - Dračevac, blizina benzinske

17.7. 21:40 - Između Kile i Dračevca

17.7. 22:45 - Kila

17.7. 23:30 - Prolazak prema Strožancu

18.7. 0:15 - Strožanac, prvi udar

18.7. 0:17 - Pogled na požar u Strožancu

18.7. 0:27 - Strožanac, u požaru

18.7. 2:28 - Strožanac, drugi udar