Sve gora situacija u Milni: "Ljudi zovu u panici, krenuli su prema rivi gdje će po potrebi biti evakuirani brodovima"

Situacija s požarom na Braču je vrlo loša. Županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević za Dalmaciju Danas je potvrdio da se priprema evakuacija.

"Nema službene evakuacije. Ljudi zovu u panici i rečeno im je da idu na rivu i da budu pripremni. Bude li potrebno, ljude će se evakuirati brodovima.

Situacije je loša, nadam se da ipak neće dogoditi najgori scenarij", zaključuje Kovačević.

DVD Milna pozivao na evakuaciju, uklonili su objavu

Iz DVD-a Milna je, pak, stigla hitna obavijest kojom se stanovništvo poziva na odmahšnju evakuaciju. U nastavku možete pročitati što je pisalo iako je obavijest uklonjena pola sata nakon objave.

Prema objavi Vatrogasaca Milna, svi građani trebaju krenuti prema prostorijama DVD-a Milna, koje su određene kao mjesto okupljanja, te dalje postupati prema uputama nadležnih službi.

Crkvena zvona znak su za uzbunu

Vatrogasci posebno naglašavaju da su crkvena zvona znak za uzbunu i evakuaciju.

„Svi stanovnici odmah se pozivaju na evakuaciju. Mjesto okupljanja: DVD Milna. Molimo sve građane da se upute prema DVD-u Milna i slijede upute nadležnih službi“, stoji u hitnoj obavijesti.

Poziv vlasnicima brodova: Stavite se na raspolaganje

Poseban poziv upućen je stanovnicima koji raspolažu brodovima.

Vatrogasci mole sve koji imaju plovila i mogu pomoći u prijevozu da se odmah stave na raspolaganje DVD-u Milna.

Građane se također poziva da pomognu starijim, nemoćnim osobama i svima kojima je potrebna pomoć tijekom evakuacije.

Ne vraćajte se u ugroženo područje

Iz DVD-a Milna poručuju stanovnicima da ostanu mirni, da se ne vraćaju u ugroženo područje te da prate daljnje službene upute.

Više informacija o razlogu evakuacije i razvoju situacije zasad nije navedeno u objavi vatrogasaca. Dalmacija Danas pratit će situaciju i objaviti nove informacije čim budu dostupne.