Sve češći požari zbog klime: Ove znakove nikako ne smijete ignorirati

U jednom zagrebačkom stanu klima se zapalila, a u požaru su ozlijeđene dvije osobe. To nije usamljen slučaj jer vatrogasci i serviseri tijekom ljetnih mjeseci bilježe više intervencija povezanih s neispravnim rashladnim uređajima.

Stručnjaci upozoravaju da klima-uređaj ne predstavlja opasnost sam po sebi, ali da rizik od požara značajno raste ako uređaj nije pravilno postavljen, redovito održavan ili je priključen na neodgovarajuće električne instalacije. Kako ističu serviseri klima-uređaja, ne postoje pouzdani znakovi koji unaprijed upozoravaju da će se uređaj zapaliti, zbog čega je prevencija ključna, prenosi N1.

Jedan od najvećih rizika predstavljaju nekvalitetni produžni kabeli i razdjelnici. Oni se mogu zagrijavati, loše provoditi električnu energiju i tako povećati mogućnost izbijanja požara. Opasnost raste i kod klima-uređaja koji se godinama ne servisiraju. Zbog nakupljene prljavštine smanjuje se protok zraka, uređaj radi pod većim opterećenjem i više se zagrijava, što može dovesti do zapaljenja pojedinih komponenti.

Stručnjaci preporučuju da se kućni klima-uređaji servisiraju najmanje jednom godišnje, dok bi u poslovnim prostorima, gdje rade znatno intenzivnije, servis trebalo obavljati i nekoliko puta tijekom godine. Tijekom redovitog pregleda potrebno je očistiti unutarnju i vanjsku jedinicu, provjeriti ispravnost svih komponenti te razinu rashladnog sredstva. Vlasnicima se savjetuje i da sami redovito čiste filtre unutarnje jedinice, otprilike svakih 15 dana, odnosno češće ako se uređaj intenzivno koristi.

Dodatni oprez potreban je i pri svakodnevnom korištenju. Serviseri upozoravaju da nije preporučljivo ostavljati klima-uređaj uključenim bez nadzora, kao ni bilo koji drugi električni uređaj. Ako je to neizbježno, bolje je koristiti ugrađeni timer kako bi se uređaj automatski uključio ili isključio u određeno vrijeme.

Stručnjaci također upozoravaju da klima-uređaje ne bi trebalo nepotrebno opterećivati. U razdobljima ekstremnih vrućina često rade satima bez prekida, zbog čega se više zagrijavaju i troše. Preporučuje se povremeno isključivanje uređaja kada je to moguće te održavanje umjerene temperature u prostoru, umjesto pretjeranog hlađenja. Osim što se tako smanjuje opterećenje uređaja, smanjuje se i rizik od kvarova koji u rijetkim slučajevima mogu završiti požarom