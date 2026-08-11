Svastika mjesecima u ulici Ruđera Boškovića. Turisti u šoku: „Osjećali smo se pomalo nesigurno“

Svastika iscrtana na zidu u ulici Ruđera Boškovića (kod broja 12) već mjesecima stoji na vidljivom mjestu, svega nekoliko metara od ulaza u zgradu. Iako je grafit prijavljen Stanoupravi i komunalnim redarima, do danas nije uklonjen.

Da je riječ o prizoru koji ne ostavlja dobar dojam, osobito među turistima koji borave u gradu, potvrđuje i komentar jednog od posjetitelja. Turist je upozorio na grafit neposredno prije ulaska u zgradu te izrazio nelagodu zbog onoga što je zatekao.

„Samo kratka napomena – na dnu prolaza do ulaza, prije nego što dođete do ulaznih vrata, nalazi se grafit u obliku svastike. To nas je malo zabrinulo i zapravo smo se zbog toga osjećali pomalo nesigurno. Možda postoji mogućnost da se to preboji? Mogu zamisliti da bi se i drugi mogli tako osjećati“, stoji u poruci turista.

Problem je tim neugodniji jer se grafit nalazi na mjestu kojim svakodnevno prolaze stanari, ali i brojni posjetitelji Splita.

Stanari su problem već prijavili nadležnima, no grafit je, prema njihovim navodima, i dalje na istom mjestu. Pitanje je stoga jednostavno – koliko je potrebno da se ovakav grafit ukloni s javno vidljive površine?

U gradu koji svake godine posjećuje velik broj turista, ovakvi prizori nisu samo pitanje izgleda javnog prostora, već i poruka koju Split šalje svojim gostima.