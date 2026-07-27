Svaki ponedjeljak ista priča! Splitska policija otkrila što se događalo na cestama proteklog vikenda: Neki vozači nikako da nauče

Policijski službenici su tijekom vikenda provodili intenzivnu kontrolu svih sudionika u prometu, a u nedjelju, 26. srpnja 2026. godine od 17,00 do 21,00 sat provedena je i pojedinačna akcija pojačanih aktivnosti u prometu pod nazivom „Faktori rizika“.

Policijski službenici sankcionirali su ukupno 769 prekršaja u prometu. Iz prometa je isključeno i kažnjeno ukupno 110 vozača zbog vožnje pod utjecajem alkohola. Najviše utvrđena koncentracija alkohola iznosila je 2,04 g/kg i izmjerena je na području Policijske postaje Brač.

U posebnim prostorijama policije do otrježnjenja zadržano je sedam osoba, dok su tri osobe uhićene i u žurnom postupku privedene na sud. Četrnaest vozača je sankcionirano radi odbijanja testa na droge.

Najvišu nepropisnu brzinu utvrdili su policijski službenici Postaje prometne policije Split, iznosila je 148 km/h, a zabilježeno je i sankcionirano ukupno 119 prekršaja prekoračenja dopuštene brzine kretanja

. Sedam osoba je kažnjeno jer su upravljali vozilom unatoč ranije izrečenoj zabrani, pet osoba zbog vožnje prije stjecanja prava na upravljanje vozilima. Sto četrdeset sedam osoba je sankcionirano zbog nekorištenja sigurnosnog pojasa tijekom vožnje, dok je 36 vozača kažnjeno jer su prilikom vožnje koristili mobitel. Neregistriranim i tehnički neispravnim vozilima upravljalo je 7 vozača.

Tijekom pojedinačne akcije „Faktori rizika“ utvrđeno je ukupno 256 prekršaja, od čega 204 ciljana prekršaja. Dvije osobe sankcionirane su zbog upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola, tri osobe radi odbijanja testa na opojne droge. Jedna osoba je počinila prekršaj jer je upravljala vozilom unatoč izrečenoj zabrani. Također, 89 vozača prekoračilo je zakonom propisanu brzinu zbog čega su prekršajno kažnjeni, 88 osoba nije koristilo zaštitni pojas prilikom vožnje, dok je zbog korištenja mobitela tijekom prekršaj počinilo 13 vozača. Osam vozača prilikom vožnje nije koristilo zaštitnu kacigu.