Svaka minuta može spasiti život! Na splitskim Firulama besplatni pregledi, liječnici upozoravaju na znakove moždanog udara

Povodom Svjetskog dana moždanog udara, koji se obilježava 29. listopada, Klinika za neurologiju Kliničkog bolničkog centra Split u suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije organizira javnozdravstvenu akciju koja će se održati u četvrtak, 29. listopada 2026. godine, od 9 do 12 sati, na Firulama, ispred glavne zgrade KBC-a Split.

Cilj akcije je podizanje svijesti o moždanom udaru, važnosti prevencije i pravodobnog prepoznavanja njegovih prvih simptoma te poticanje građana na brigu o vlastitom zdravlju. Tijekom akcije građani će imati priliku besplatno izmjeriti krvni tlak i razinu šećera u krvi te obaviti analizu sastava tijela. Liječnici i medicinske sestre bit će na raspolaganju za razgovor, savjetovanje i edukaciju o čimbenicima rizika za nastanak moždanog udara, mogućnostima njihove kontrole te prepoznavanju ranih znakova upozorenja.

Moždani udar jedan je od vodećih uzroka smrti i dugotrajnog invaliditeta, a pravodobno prepoznavanje simptoma i brza reakcija mogu biti presudni za ishod liječenja. Iznenadna slabost jedne strane tijela, spušten kut usana, smetnje govora, nagli poremećaji vida ili ravnoteže znakovi su koji zahtijevaju hitnu medicinsku pomoć.

Ovom javnozdravstvenom akcijom želimo podsjetiti da prevencija počinje poznavanjem vlastitih čimbenika rizika, a da prepoznavanje simptoma moždanog udara i pravodobno pozivanje hitne medicinske pomoći mogu spasiti život.

Pozivamo sve građane da nam se pridruže u četvrtak na Firulama, iskoriste priliku za besplatna preventivna mjerenja i razgovor sa zdravstvenim djelatnicima te nauče kako prepoznati simptome moždanog udara i zaštititi svoje zdravlje- izvijestili su iz KBC Split.

Prepoznajte simptome na vrijeme – jer kod moždanog udara svaka minuta je važna!