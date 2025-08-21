Svaka kap zlata vrijedi: Velika akcija darivanja krvi u Žrnovnici i na Kamenu

Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Split, u suradnji s DVD-om Žrnovnica i DDK-om Kamen, organizira akciju darivanja krvi.

Akcija darivanja krvi u DVD-u Žrnovnica održat će se 23. kolovoza 2025. (subota) od 9:00 do 11:30 sati u prostoru DVD-a Žrnovnica, Hrvatskih velikana 93, Žrnovnica.

Akcija darivanja krvi DDK-a Kamen održat će se 23. kolovoza 2025. (subota) od 13:00 do 16:00 sati u prostoru MO Kamen, Sv. Mihovila 52, Split.

Pozivamo sve ljude dobre volje da se pridruže akciji darivanja krvi, gdje uvijek vlada vesela atmosfera, te da svojim plemenitim činom pomognu osigurati zalihe krvnih pripravaka pacijentima u KBC-u Split.

Unaprijed zahvaljujemo za svaku vašu zlatnu kap.

Krv mogu darovati sve zdrave osobe od 18 do 65 godina starosti.