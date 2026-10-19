Svaka kap je važna: U srijedu velika akcija darivanja krvi u Splitu, građani pozvani da se odazovu

Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Split organizira novu akciju dobrovoljnog darivanja krvi koja će se održati u srijedu, 21. listopada 2026. godine, od 9 do 13 sati.

Akcija se organizira u suradnji s Klubom dobrovoljnih darivatelja krvi Uprava i samouprava, a održat će se u zgradi Splitsko-dalmatinske županije, na četvrtom katu, na adresi Domovinskog rata 2 u Splitu.

Organizatori pozivaju sve ljude dobre volje da se odazovu u što većem broju i svojim sudjelovanjem pomognu onima kojima je krv najpotrebnija.

Krv mogu darovati zdrave osobe u dobi od 18 do 65 godina koje zadovoljavaju zdravstvene uvjete za darivanje.

„Unaprijed zahvaljujemo za svaku vašu zlatnu kap”, poručuju organizatori, podsjećajući na važnost dobrovoljnog darivanja krvi i solidarnosti sa svima kojima je ova dragocjena tekućina potrebna.