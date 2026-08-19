SVAKA ČAST! Mladi Omišani zasukali rukave i krenuli pomagati stradalima: "Idemo od kuće do kuće"

Priča Ivice Tafre iz Stanića, kojemu je razorni požar na omiškom području u samo nekoliko trenutaka odnio gotovo sve što je imao, dirnula je brojne ljude diljem Hrvatske. No nakon vatrene stihije koja je iza sebe ostavila zgarišta, uz potresne prizore počele su stizati i priče o solidarnosti.

Požar koji je prošloga tjedna poharao omiško područje prouzročio je veliku materijalnu štetu, a neke su obitelji ostale bez svojih domova. Među onima koje je vatra teško pogodila je i Tafra, kojemu je požar uništio kuću i radionicu.

Zbog ozbiljno narušenog zdravlja i ranije je teško osiguravao novac potreban za lijekove, a onda ga je zadesila još jedna nevolja. Među stvarima koje je progutala vatra bila je i nova prikolica za koju je dugo štedio.

Nakon što je njegova priča dospjela u javnost, počeli su se javljati brojni ljudi spremni pomoći. Među njima se pojavio i anonimni donator koji mu je odlučio pokloniti prikolicu. Također, danas je posada Jadrolinijinog trajekta 'Tin Ujević' među sobom prikupila novac, a zatim su ga odlučili osobno odnijeti Ivici u dom u Supetru o čemu više možete pročitati na linku ispod.

No pomoć nije stala samo na tome. Naime i mladi Omišani odlučili su se okupiti i pomoći ljudima čiji su domovi i imovina stradali u požaru.Prva akcija već je odrađena upravo kod Tafre, gdje su volonteri krenuli raščišćavati ono što je iza vatre ostalo.

„Danas smo našem sugrađaninu Ivici počistili sve što je požar progutao od njegova doma. Iako ovo iskače iz uobičajenih tema našeg kanala, odlučili smo pokrenuti akciju kojom ćemo pomagati ljudima kojima je požar nanio veliku materijalnu štetu“, poručili su Omišani.

Ideja je, kažu, okupiti što veći broj ljudi koji su spremni izdvojiti svoje vrijeme i pomoći susjedima onda kada im je najpotrebnije.

„Ovo radimo iz jednog jedinog razloga, da pomognemo onima kojima je pomoć potrebna. Zato pozivamo sve koji su spremni volontirati u budućim akcijama da nam se pridruže i da zajedno napravimo lijepu gestu za ljude kojima trenutačno nije lako“, poručili su.

Posebno pozivaju i građane kojima je pomoć potrebna, kao i one koji znaju za obitelji i pojedince koji se sami teško mogu nositi s posljedicama požara, da im se jave.

„Ako vam je potrebna pomoć ili poznajete osobu kojoj je potrebna, molimo vas da nam se javite kako bismo organizirali akciju čišćenja. Omišani su ponovno dokazali da su veliki ljudi i pravi heroji u trenucima kada je najteže“, ističe Perišić.

MojPut postaje i mjesto za okupljanje volontera

Aplikacija MojPut, o kojoj smo pisali ovog ljeta, u idućim će danima i tjednima tako dobiti još jednu ulogu. Preko nje će se objavljivati informacije o volonterskim akcijama i sanaciji opožarenih dijelova omiškog područja.

Potrebe su, nažalost, velike. Pojedine obitelji ostale su bez doma, a prije početka ozbiljnije sanacije potrebno je ukloniti izgorjele stvari, raščistiti objekte i pripremiti ih za obnovu.

Kako bi pomoć bila što bolje organizirana, pokrenuta je i WhatsApp grupa za volontere, u kojoj će se objavljivati informacije o tome kada i gdje se održava pojedina akcija te koliko je ljudi potrebno.

„Molimo sve da podijele naš poziv kako bi došao do što većeg broja ljudi koji su spremni izdvojiti vrijeme i uložiti trud kako bismo barem na trenutak vratili osmijeh na lica onih kojima je sada iznimno teško“, poručio je Ivano Perišić.

Kako nam je kazao, inicijativa nije pokrenuta odvojeno od ostalih službi koje pomažu stanovnicima pogođenima požarom. U kontaktu su s Gradom i Crvenim križem, s kojima dogovaraju kako pomoć usmjeriti prema onima kojima je najpotrebnija.

Dok se na opožarenom području još zbraja šteta, mladi Omišani tako su odlučili učiniti ono što mogu, okupiti ljude, zasukati rukave i krenuti od kuće do kuće. Jer nakon što se vatra ugasi, za one koji su ostali pred zgarištem tek počinje dug put povratka u normalan život.