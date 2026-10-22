Svaka čast, majstori! Dok je jugo divljalo, pilot MUP-a izveo zahtjevnu akciju: Pacijent uspješno prevezen u bolnicu

Dok je snažno jugo u srijedu stvaralo velike probleme diljem Dalmacije, na Pelješcu se odvijala akcija koja pokazuje koliko su znanje, iskustvo i prisebnost važni u najzahtjevnijim vremenskim uvjetima. Posada helikoptera Ministarstva unutarnjih poslova uspješno je obavila hitni medicinski transport pacijenta s helidroma u Orebiću do dubrovačke bolnice.

Posebno zahtjevni bili su vremenski uvjeti. Jugo je puhalo je brzinom većom od 20 čvorova, što pri operacijama slijetanja i polijetanja helikoptera može predstavljati ozbiljan izazov. Snažan vjetar, osobito u blizini uzvisina i drugih prepreka, može izazvati turbulenciju i nagle promjene strujanja zraka, zbog čega su preciznost upravljanja i iskustvo pilota iznimno važni.

Mali plavi helikopter, velika odgovornost

U akciji je sudjelovao dobro poznati plavi helikopter MUP-a Airbus EC135, registracijske oznake 9A-HBB, koji se godinama koristi za hitne medicinske intervencije na jugu Hrvatske. Riječ je o letjelici prilagođenoj ovakvim zadaćama, čije dimenzije omogućuju operacije i na manjim helidromima.

Prema opisu intervencije, akcija je izvedena besprijekorno, unatoč neugodnim vremenskim uvjetima. Uz pilota i zrakoplovnog tehničara, važnu ulogu imali su medicinsko osoblje, djelatnici Hitne medicinske pomoći Orebić te pripadnici DVD-a Orebić.

Kad je svaka minuta važna

Helikopterski medicinski prijevoz posebno je važan na području Pelješca i otoka jer omogućuje brži dolazak pacijenata do bolničke skrbi. U hitnim slučajevima takve intervencije mogu biti presudne, osobito kada je kopneni prijevoz dugotrajan.

Premda su piloti kanadera često u središtu pozornosti zbog spektakularnih protupožarnih intervencija, ovakve akcije podsjećaju da i posade policijskih helikoptera svakodnevno obavljaju iznimno odgovoran posao, nerijetko u vrlo zahtjevnim okolnostima.

Veliko priznanje cijeloj posadi i svim službama koje su sudjelovale u ovoj uspješno provedenoj akciji!