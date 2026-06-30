Svaka čast domaćim pekarnicama, ali ovo je nekoliko klasa iznad! Ovaj komad Mediterana čuva tajne najstarijih europskih civilizacija

PUTOVANJE U GRČKU - MILOS - 3. DIO

Nakon hotela prve noći, ostatak boravka proveo sam u kući za odmor Boho Sapiens i uživao u blagodati sobe s bazenom. Taman za odmor duše i tijela nakon dvadesetak tisuća koraka prethodnog dana. A onda je svanula subota – konačno “moj dan” ovog putovanja.

Bio je to dan kada ćemo se, doslovno i simbolično, zabiti u nekoliko tisuća godina staru povijest Milosa. Dan kada ćemo iz prve ruke vidjeti minerale i rude koji su uvjetovali povijesni razvoj otoka i zauvijek odredili njegovu srž. Ne samo da ćemo ih gledati, nego poneke i dotaknuti. Vidjet ćemo i rudnik koji je, uz turizam, jedan od važnih generatora otočnog gospodarstva. A ništa manje nisam bio uzbuđen ni zbog najavljene posjete katakombama kod Tripitija i tamošnjeg arheološkog krajolika iz kojeg su potekle neke od najimpresivnijih priča antičkog Milosa.

Mali muzej, velika priča

Kao veliki ljubitelj arheologije, na Milosu sam posebno uživao u njegovu Arheološkom muzeju. Nije to velik muzej u kojem se čovjek izgubi među hodnicima, nego upravo suprotno: malen, pregledan i iznimno bogat. Onakav muzej u koji uđeš “na kratko”, a onda te jedan komadić opsidijana odvede nekoliko tisuća godina unatrag.

A Milos je za takvu priču idealno mjesto. Ovaj otok nije samo lijepa razglednica Kikladskog otočja, nego vulkanski laboratorij koji je ljudima od prapovijesti nudio ono što su tada najviše trebali: kamen, metal, minerale i sirovine. Najvažniji među njima bio je opsidijan, crno vulkansko staklo od kojeg su se izrađivali iznimno oštri noževi, strugalice i alati. Prije bronce, prije željeza, prije svega onoga što danas povezujemo s “pravim” oružjem i alatima, opsidijan je bio zlato kamenog doba.

Zapravo, onoga trenutka kada je metalurgija prodrla u civilizacije, bio je to svojevrstan šok za otok koji je živio od izvoza vulkanskog stakla. No zbog svojih sirovina Milos nikada nije bio izolirani otok na kraju svijeta, nego važna točka egejskih pomorskih putova. Opsidijan s Milosa putovao je daleko, a s njim su putovale ideje, stilovi, ljudi i utjecaji.

Tu se lijepo vidi koliko su stari Egejci bili povezani: Milos, Kreta, minojski svijet, Kikladi, kasnije i mikenska kultura – sve su to bile niti iste velike mreže. More im nije bilo prepreka, nego autocesta.

Katakombe, teatar i mjesto s kojeg je “otišla” Venera

Između dvaju muzeja posjetili smo prostor kod Tripitija, jedan od arheološki najvrjednijih dijelova Milosa. Ondje se, na relativno malom prostoru, susreću ranokršćanske katakombe, ostaci antičkog teatra i širi prostor nekadašnjeg antičkog grada Melosa. Katakombe su uklesane u mekanu vulkansku stijenu i smatraju se jednim od najvažnijih ranokršćanskih grobnih i kultnih prostora u Grčkoj. U svojem izvornom obliku imale su tri glavne podzemne galerije, a služile su kao mjesto ukopa, molitve i okupljanja prvih kršćana na otoku.

Dio katakombi je uređen za posjetitelje, uz vodstvo stručne osobe. Unutra je pravi užitak s obzirom na vanjsku temperaturu. Zabranjeno je dodirivati zidove i svodove jer je materijal vrlo krhak i lomljiv. Tu su bile pokopane stotine prvih kršćana ovog otoka.

Nedaleko od njih nalazi se i antički teatar Milosa, smješten na padini s pogledom prema zaljevu. Danas su vidljivi dijelovi gledališta, orkestre, scene i potpornog zida, a nakon obnove teatar ponovno može primiti publiku. Samo nekoliko minuta hoda dalje nalazi se i mjesto na kojem je 1820. pronađena slavna Afrodita s Milosa, svijetu poznatija kao Venera Miloska, koja je ubrzo završila u Francuskoj i danas je jedan od najpoznatijih izložaka Louvrea. S istog arheološkog prostora potječu i drugi važni kipovi i ulomci koji se danas čuvaju u grčkim muzejima. Stajati tamo znači stajati na mjestu gdje se u nekoliko stotina metara susreću poganski, antički i kršćanski Milos – otok koji je pod zemljom i iznad nje sačuvao nevjerojatno gustu povijest.

Rudarski muzej: Milos ispod površine

Nakon povijesti i arheologije, sredinom dana došlo je vrijeme za malo muzejskog prirodoslovlja. Vijugavom cestom spuštamo se iz Plake natrag u Adamas, gdje se uz samu obalu nalazi Rudarski muzej Milosa – Milos Mining Museum, odnosno Μεταλλευτικό Μουσείο Μήλου. Kada uđeš u njega, vrlo brzo shvatiš da najvažnija priča ovog otoka nije samo ona vezana uz more. Ona počinje duboko ispod površine, u vulkanima, mineralima, rudnicima i ljudima koji su generacijama živjeli od onoga što je zemlja Milosa izbacivala pred njih.

Kroz muzej nas je vodio naš Averkios, koji Milos ne pokazuje samo kao turističku razglednicu, nego kao otok s nevjerojatno bogatom geološkom i rudarskom prošlošću. Već u predvorju morao sam zastati i kupiti nekoliko minerala. Što ih više gledam, sve mi je jasnije zašto ljude to toliko privlači. U malom komadu kamena vidiš boje, slojeve, kristale i tragove procesa koji su trajali tisućama, a često i milijunima godina.

Rudarski muzej Milosa otvoren je 1998. godine. Nastao je uz potporu tvrtke S&B Industrial Minerals S.A., jedne od najvažnijih rudarskih kompanija na otoku, s ciljem da se prikaže i sačuva duga rudarska povijest Milosa. Već u prizemlju posjetitelj dobiva prvi dojam koliko je rudarenje bilo važno za Milos: geološke karte, topografski prikazi otoka, fotografije rudnika, autentični alati, instrumenti i prikazi različitih faza rudarske djelatnosti.

Na katu se otvara prava riznica onoga što je zemljina kora dala Milosu. U vitrinama su izloženi minerali i stijene koji su obilježili otok: bentonit, perlit, kaolin, barit, sumpor, pozzolana i drugi materijali. Neki na prvi pogled izgledaju skromno, gotovo obično, ali kada pročitate čemu služe i koliko su važni u industriji, shvatite da Milos nije samo lijep otok za fotografiranje, nego i ozbiljan geološki laboratorij na otvorenom.

Nakon posjeta Rudarskom muzeju Milosa drugačije gledaš cijeli otok. Svaki sloj u kamenu, svaka boja i svaka neobična forma odjednom imaju objašnjenje.

Kamenolom ispod razine mora

Iako je rano popodne donijelo pravu ljetnu vrućinu, nismo mogli ne posjetiti još jednu znamenitost otoka – kamenolom Aggeria, jedno od najvažnijih nalazišta bentonita u Europi. Danas je dio rudarske priče Milosa povezan s francuskom grupacijom Imerys, koja je 2015. preuzela grčki S&B Industrial Minerals, nekada snažno ime otočnog rudarstva.

Otok je zbog vulkanskog podrijetla iznimno bogat industrijskim mineralima. Na Milosu se eksploatiraju ili su se eksploatirali bentonit, perlit, kaolin, pozzolan, barit, sumpor i opsidijan, a ti materijali završavaju u građevinarstvu, industriji, poljoprivredi, filtraciji, izolaciji i brojnim drugim primjenama.

Sam kamenolom djeluje gotovo nadrealno. Njegovo dno nalazi se ispod razine mora, pa se može govoriti o svojevrsnoj kriptodepresiji, dok su neka brdašca u okolici nastala odlaganjem materijala iz rudnika. Najatraktivniji dio su kaskade kamenoloma: zbog različitog mineralnog sastava i oksidacije slojevi su poprimili bijele, žute, sive i crvenkaste tonove, pa cijeli prostor izgleda kao otvorena geološka knjiga.

Paradoksalno, iako je riječ o industrijskom pejzažu, prizor je za promatrača izrazito dojmljiv. Možda je upravo zato šteta što ovakav prostor nije turistički i edukativno valoriziran još snažnije. Milos ima prekrasne plaže, ali njegov pravi identitet nije samo u moru, nego i u mineralima. Kamenolom pokazuje otok bez uljepšavanja: kao mjesto vulkana, rada, izvoza, stranog kapitala i krajolika koji je čovjek duboko promijenio, ali koji je ostao neobično fascinantan.

Drevni Phylakopi

Lepezu arheologije i prirodoslovlja završili smo posjetom još jednom čudesnom mjestu koje kao da su grčki bogovi klesali. Možda i jesu. Phylakopi je jedno od onih mjesta na Milosu gdje se krajolik i arheologija neobično lijepo isprepleću.

Na sjevernoj obali otoka, uz more i nedaleko od lijepe uvale, nalaze se ostaci jednog od najvažnijih prapovijesnih naselja u Egeju. Danas djeluje tiho i pomalo zaboravljeno, ali u brončanom dobu Phylakopi je bio ozbiljno središte: naselje koje je živjelo tisućljećima, trgovalo, primalo utjecaje s Krete i iz mikenskog svijeta, a svoju važnost dobrim dijelom dugovalo miloškom opsidijanu.

Dok stojiš na tom prostoru, lako je zamisliti brodove koji su ovdje pristajali davno prije klasične Grčke. More je bilo put, a ne prepreka, a Phylakopi je bio jedna od važnih točaka te egejske mreže. Arheolozi su ovdje otkrili ostatke kuća, bedema, keramiku, tragove minojskih i mikenskih utjecaja te svetište iz kojeg potječe poznata Dama iz Phylakopija.

Posebno je zanimljivo da je dio drevnog naselja danas nestao pod morem zbog erozije, pa cijelo mjesto ima dodatnu dozu melankolije. Par stotina metara od drevnog naselja more kroz dva usjeka prodire u kopno čineći dvije uske lagune koje su prava meka za turiste avanturiste. Ipak, veći dio plaže zatvoren je za posjetitelje zbog strmih padina litica iznad nje. Svejedno, jedna je to od onih točaka na otoku koje ti se najviše urežu u sjećanje.

Kratko do Pollonije, pa odmor u bazenu

Uslijedio je kratak izlet – skoknuli smo do Pollonije, turističkog mjesta na krajnjem sjeveroistoku otoka. Do susjednog otoka Kimolosa svega je šestotinjak metara udaljenosti, a more je na tom području relativno plitko, što dodatno pojačava dojam blizine dvaju otoka. Pollonia je klasičan grčki otočki gradić koji, po tome što i kako nudi turistima, uvelike podsjeća na Dalmaciju.

Nakon toga uslijedilo je nekoliko slobodnih sati. Veći dio ekipe pošao je na more, a ja sam se predao odmoru u apartmanu i “toćanju” u bazenu. Kasno popodne bilo je vrijeme za novi pokret.

Sjećate se pustolovine prvog dana, kada smo silom neprilika upoznali veći dio putnika iz aviona koji nije uspio sletjeti na otok? Upravo su oni tada rekli da se u subotu navečer na otoku sprema fešta. Bila je to fešta u Tripitiju, povezana s katakombama.

Pekarnica koja nas je iznenadila

S obzirom na to da tog dana nismo stigli pošteno ručati, glad do večere ubili smo posjetom pekarnici koja se nalazi na putu za Tripiti. Mouratos Art of Bakery bila je jedno od ugodnijih gastronomskih iznenađenja na Milosu. Na prvi pogled obična otočna pekarnica, a zapravo mjesto u kojem se jako lijepo vidi koliko Grci znaju od jednostavnog tijesta, rajčice, luka, zelenja i malo začina napraviti mali mediteranski spektakl.

Pekarnicu drži obitelj Mouratos, a vlasnik i njegova majka počastili su nas dodatnom turom kada su čuli da smo gosti iz Hrvatske.

Posebno nas je oduševila ladenia, lokalna miloška pogača koja izgledom podsjeća na pizzu, ali je okusom ipak nešto drugo: tijesto, rajčica, luk, maslinovo ulje i začini, bez potrebe da se išta pretjerano komplicira. Jeli smo i pitu sa zeljem, nešto na tragu grčke zeljanice, te nekoliko slatkih peciva od limuna, naranče, višnje i drugog voća.

Svaki sljedeći zalogaj donosio je širom otvorene oči jer jednostavno ne očekuješ da proizvodi u pekari imaju tako dobar okus. Naprosto me bilo sram kada sam se sjetio prosjeka onoga što se prodaje u mnogim našim pekarnicama. Ovo je dosad najveća gastro razlika s kojom sam se sudario u Grčkoj – i ona je kilometrima na strani Grka.

Nismo jedini kojima se Mouratos svidio. Turisti ovu pekarnicu često hvale zbog svježih pita, slastica, dobre kave i ljubaznog osoblja, a u recenzijama se spominju i pitarakije, čokoladna pita, bougatsa, orange cake i karpouzopita – tradicionalna slatka pita od lubenice. Ukratko, mjesto koje vrijedi posjetiti ne samo kada ste gladni, nego i kada želite okusiti Milos onako kako ga jedu domaći.

Fešta u Tripitiju

Večer je pripadala Tripitiju. Tu smo ručali dan ranije, a sada se vraćamo na jednu od velikih tradicionalnih fešti, povezanu s katakombama koje se nalaze ni kilometar od centra ovog životopisnog mjesta.

Sve je počelo misom u crkvi Agios Nikolaos, velikoj crkvi u središtu mjesta, a uživao sam u praćenju svete mise po istočnom obredu. Blagoslov kruha, ljubljenje ruke crkvenom velikodostojniku i ostali detalji bili su vrlo upečatljivi, ali bilo je nemoguće ne primijetiti i neke paralele s našim prilikama. Politički uzvanici i vojska bili su u prvom redu do “svetih ljudi”. Lokalna političarka za vrijeme mise nije makla pogled s mobitela. Poznato?

A onda se slavlje preselilo ispred crkve: narodni plesovi, glazba, ljudi na trgu i ona posebna grčka lakoća zbog koje se brzo osjetiš kao da nisi samo promatrač. Hrane i pića nije nedostajalo, no sadržajan dan i umor učinili su svoje pa nismo ostali do kraja fešte.

Dan smo priveli kraju još jednom sjajnom grčkom večerom u Cucina Cicladica u mjestu Alevromilos. Iako smo došli nenajavljeni, a sve je bilo puno, gazda, inače talijanskih korijena, našao je načina da “stvori” dodatni stol. Sve u svemu, bilo je to još jedno lijepo grčko gastro iskustvo.

Nedjelja na moru: šlag na kraju avanture

Nedjelja je bila posljednji dan s cjelodnevnim programom, a bio je to dan za pamćenje. Dovoljno je reći – Thalassitra, tradicionalni jedrenjak s kojim smo zaplovili ujutro i obišli obalu većeg dijela otoka.

Hridi koje izviru iz mora poput mitoloških bića, djevičanske plaže u uvalama i lagunama na kojima imaš osjećaj da pripadaju samo tebi, ulasci brodom u obalne jame, ručak na palubi broda, suputnici brojnih nacija, dobra glazba, beskonačno sunca, mora i soli te pokoja opeklina od pretjeranog sunčanja – samo je dio doživljenog tog dana.

Detaljnije od ovoga i ne želim. Neka ponešto i sami iskusite. U svakom slučaju, krstareća nedjelja bila je šlag na kraju avanture zvane Milos.

Zbogom, Milose

Navečer je bilo još druženja u Adamasu, a razgovarao sam i s jedinim arheologom s otoka, čiji ćete intervju moći čitati uskoro. U ponedjeljak ujutro uslijedili su pakiranje, oproštaj s Georgom i Averkiosom, oproštaj od Milosa i Grčke te povratak u Hrvatsku.

Iako je opet puhao pojačan sjeverac, ovoga puta propeleri su bili na visini zadatka. Bez problema smo sletjeli u Atenu, a potom odletjeli za Zagreb.

Grčka, do nekog novog, sunčanog puta...