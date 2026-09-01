Svadbeno slavlje završilo tragedijom u Dalmaciji: Optužena dvojica muškaraca zbog smrti žene koju je pogodila signalna raketa

Županijsko državno odvjetništvo u Šibeniku, nakon provedene istrage, podiglo je optužnicu protiv dvojice hrvatskih državljana u dobi od 53 i 39 godina. Tereti ih se za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti povezano s tragedijom koja se u rujnu prošle godine dogodila tijekom svadbenog slavlja.

U nesreći je teško stradala 34-godišnja sestrična mladoženje koju je pogodila signalna raketa. Unatoč pruženoj liječničkoj pomoći, žena je od zadobivenih ozljeda preminula u bolnici.

Prema navodima optužnice, 39-godišnjak je na svadbeno slavlje donio baklje i signalne rakete. Tužiteljstvo smatra da je znao kako je riječ o sredstvima čija je nabava ograničena te da nepravilno rukovanje njima može ugroziti život i zdravlje ljudi.

Unatoč tome, navodi se u optužnici, omogućio je 53-godišnjaku da uzme jednu signalnu raketu, a da mu pritom nije objasnio o kakvom se sredstvu radi.

Raketu usmjerio prema tlu

Tužiteljstvo 53-godišnjaka tereti da prije uporabe nije provjerio što je uzeo niti zna li pravilno rukovati signalnom raketom.

Uslijedio je koban trenutak. Umjesto prema nebu, 53-godišnjak je raketu ispalio prema tlu. Ona je udarila u kamenu podlogu, a potom pogodila 34-godišnju gošću.

Žena je zadobila teške ozljede te je prevezena u bolnicu, gdje je, unatoč naporima liječnika, preminula.

Dvojicu muškaraca tužiteljstvo tereti za kazneno djelo protiv opće sigurnosti sa smrtnom posljedicom. O optužnici će odlučivati Županijski sud u Šibeniku.