Svađa u kafiću u Hrvatskoj završila jezivim napadom: Autom udario dvojicu muškaraca pa pobjegao!

Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad 29-godišnjakom kojeg sumnjiči za dva kaznena djela ubojstva u pokušaju.

Istragu su proveli policijski službenici Službe kriminalističke policije Policijske uprave virovitičko-podravske, u suradnji s Policijskom postajom Orahovica i u koordinaciji sa Županijskim državnim odvjetništvom u Bjelovaru.

Prema rezultatima istrage, u subotu, 29. kolovoza oko 1.30 sati, u ugostiteljskom objektu u Čačincima došlo je do verbalnog, a potom i fizičkog sukoba između osumnjičenog 29-godišnjaka i dvojice muškaraca u dobi od 28 i 23 godine.

Tijekom sukoba osumnjičeni je, kako se sumnja, obojici muškaraca zaprijetio ubojstvom. Kod svih sudionika utvrđena je prisutnost alkohola u organizmu.

Nakon sukoba, dvojica muškaraca uputila su se prema kući 28-godišnjaka. Osumnjičeni ih je, navodi policija, slijedio te ih je ispred kuće udario osobnim automobilom.

Obojica su pritom ozlijeđena, dok se 29-godišnjak bez zaustavljanja udaljio s mjesta događaja i nije im pružio pomoć.

Ozlijeđenima je liječnička pomoć pružena u Općoj bolnici Virovitica.

Osumnjičeni je uhićen, a nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja predan je pritvorskom nadzorniku Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske uz posebno izvješće Županijskom državnom odvjetništvu u Bjelovaru.