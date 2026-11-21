U Osijeku je 20. studenoga oko 16.25 sati došlo do verbalnog i fizičkog sukoba između 51-godišnjaka i 28-godišnjaka.

Tijekom sukoba 28-godišnjak je oštrim predmetom zadao nekoliko porezotina po glavi 51-godišnjaku, kojemu je liječnička pomoć pružena u Kliničkom bolničkom centru Osijek.

Zbog sumnje da je počinio kazneno djelo ubojstva u pokušaju, policijski službenici uhitili su 28-godišnjaka istoga dana u 17.10 sati.

Policijski službenici obavili su očevid na mjestu događaja, a po završetku kriminalističkog istraživanja 28-godišnjak će biti predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave osječko-baranjske.