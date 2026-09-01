Sva djeca zaposlenih roditelja upisana u vrtiće, Šuta najavio promjene i za privatne: "Plaće se moraju povećavati"

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta poručio je kako su u novoj pedagoškoj godini u vrtiće upisana sva djeca koja ispunjavaju ključne kriterije – da su oba roditelja zaposlena te da imaju prebivalište u Splitu.

Djeci koja nisu uspjela dobiti mjesto u željenom gradskom vrtiću zbog broja bodova ponuđena su slobodna mjesta u privatnim vrtićima.

– Svi koji ispunjavaju kriterij, znači da su oba roditelja zaposlena i da roditelji imaju prebivalište u Gradu Splitu, upisani su u vrtić – kazao je Šuta.

Nova aplikacija trebala bi pokazati stvaran broj zahtjeva

Gradonačelnik je najavio i promjene u načinu provođenja upisa. Grad je pokrenuo proceduru s CARNET-om kako bi se sustav sličan onome koji se koristi za upise u srednje škole mogao primjenjivati i na vrtiće.

Cilj je u svakom trenutku imati jasnu sliku o tome koliko je djece prijavljeno i za koje vrtiće.

– Događale su se stvari da netko već praktički u jednom vrtiću ima svoje mjesto, a prijavio se na nekoliko lokacija u Gradu Splitu. To onda pokazuje možda veći broj zahtjeva u odnosu na stvarne podatke – objasnio je Šuta.

Podsjetio je i da je cijena za roditelje izjednačena u gradskim, privatnim i vjerskim vrtićima te da je Split od prošle godine uveo besplatne vrtiće za predškolce.

Šuta: Povećanje plaća mora se odnositi i na privatne vrtiće

Grad je, otkrio je Šuta, održao i razgovore s predstavnicima privatnih vrtića. Jedna od tema bile su plaće zaposlenika.

Prema njegovim riječima, Grad želi pratiti poštuju li se obveze preuzete ugovorima s privatnim ustanovama, posebno kada je riječ o povećanju plaća.

– Ako se povećavaju plaće profesorima i nastavnicima, povećavaju se i tetama u vrtićima, tako da se to mora primijeniti i na privatne vrtiće. Ti postupci moraju biti ujednačeni – poručio je Šuta.

Istaknuo je kako je prošle godine već napravljena korekcija izdvajanja za privatne vrtiće, ali i da Grad mora voditi računa o financijskom aspektu takvih odluka.

Zahvalio je privatnim vrtićima na doprinosu povećanju broja dostupnih mjesta, posebno u jasličkim skupinama.

Grad dao suglasnost za nova zapošljavanja

Šuta se osvrnuo i na nedostatak kadra u vrtićima. Kazao je da je Grad kao osnivač dao suglasnosti za potrebna zapošljavanja kako bi se zadovoljio pedagoški standard.

– Ako netko nije zaposlen na neodređeno, ravnatelji imaju mogućnost zapošljavanja djelatnika na određeno vrijeme uz rok od 60 dana. To je sve u skladu sa zakonskom procedurom – rekao je.

Otvaranjem novih vrtićkih kapaciteta povećala se i potreba za zaposlenicima. U ranijem dijelu predstavljanja navedeno je da se, među ostalim, traže novi odgojitelji, pedagog, logoped, psiholog i edukacijski rehabilitatori.