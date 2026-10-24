Šutu ponovno pitali kada će javnost doznati odluku o Poljudu. Evo što je danas odgovorio splitski gradonačelnik

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta danas je, u subotu 24. listopada, ponovno odgovarao na novinarska pitanja o budućnosti stadiona Poljud. Novinare je zanimalo kada će javnosti biti predstavljena službena odluka o sudbini Hajdukova stadiona, o kojoj se posljednjih mjeseci intenzivno raspravlja.

"Službena odluka o Poljudu sigurno će se objaviti uskoro. Na tome se radi i kada budemo imali sve informacije, izaći ćemo u javnost", poručio je Šuta. Gradonačelnik pritom nije precizirao kada bi odluka mogla biti objavljena niti je otkrio hoće li se ići u smjeru rekonstrukcije postojećeg stadiona ili izgradnje novoga.

Stručnjaci već predstavili zaključke, javnost još čeka odgovor

Podsjetimo, studija izvodljivosti predstavljena u ožujku ove godine, kao dugoročno najodrživije rješenje izdvojila izgradnju novog stadiona na sadašnjoj lokaciji Poljuda. Međutim, krajem rujna ponovno je otvorena mogućnost rekonstrukcije postojećeg stadiona. Gradonačelnik Šuta tada je isticao kako konačnu riječ mora dati struka, a početkom listopada potvrdio je da su studija izvodljivosti i ostala dokumentacija predane stručnom povjerenstvu.

Ministar turizma i sporta Tonči Glavina 12. listopada potvrdio je da je stručno povjerenstvo završilo analizu dostupne dokumentacije i stanja konstrukcije Poljuda te nadležnima predstavilo svoje zaključke. Tada je najavio da će javnost vrlo brzo biti upoznata s daljnjim koracima.

Hajduk i navijači žele novi stadion

U međuvremenu je Hajduk jasno izrazio stav da želi novi stadion koji će zadovoljiti suvremene nogometne standarde. Sličnu poruku uputila je i Torcida, koja se usprotivila rješenju koje bi podrazumijevalo samo obnovu postojećeg stadiona.