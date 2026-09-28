Sutra u 10 kreće ludilo: Počinje prodaja ulaznica za veliki okršaj Hajduka i Ajaxa na Poljudu

U utorak, 29. rujna, točno u 10 sati počinje prodaja ulaznica za prvu utakmicu ligaške faze Konferencijske lige između Hajduka i Ajaxa. Veliki europski dvoboj na rasporedu je u četvrtak, 15. listopada, s početkom u 18:45 sati na Poljudu. Do dana utakmice pravo kupnje ulaznica imat će isključivo aktivni članovi Hajduka. Za tribinu Sjever ulaznice će i dalje moći kupiti samo aktivni članovi Kluba.

Svi koji još nisu članovi mogu se učlaniti online ili dolaskom u Odjel za članstvo te odmah ostvariti pravo na kupnju ulaznice.

Ako ulaznice ne budu rasprodane, u slobodnu prodaju bit će puštene na sam dan utakmice. Za ostvarivanje prava prvokupa prilikom kupnje potrebno je pripremiti članski broj, datum rođenja i OIB. Članovi koji još nisu dobili člansku iskaznicu svoj članski broj mogu provjeriti prema uputama objavljenima na službenim stranicama Hajduka. Pretplatnici koji svoje mjesto žele ustupiti za ovu utakmicu moraju biti registrirani na Hajdukovu sustavu za prodaju ulaznica. Nakon prijave potrebno je odabrati opciju „Sidi na moje misto“, kojom svoje pretplatničko mjesto mogu staviti na raspolaganje drugom navijaču.

PRODAJNA MJESTA:

1) Online na https://hajduk.ulaznice.hr/

2) Odjel za članstvo na Poljudu (prodaja isključivo za članove)

Radni dan: 08:00 – 20:00 sati

Dan utakmice: 08:00 – 20:00

3) Hajduk Fan shop Joker

4) Hajduk Fan shop Mall of Split

5) Hajduk Fan shop Riva

6) Hajduk Fan shop Makarska

7) Hajduk Fan shop Zadar

8) Kućice oko stadiona na dan utakmice od 16:00 u slučaju da ostane ulaznica.

Pravila za obiteljsku tribinu i sektor Jug

Za kupnju ulaznice za obiteljsku tribinu u sezoni 2026/2027 za sektor Jug u kategoriji odraslih, obvezna je istodobna kupnja najmanje jedne dječje.

Drugim riječima, uz jednu ili više ulaznica za odraslu osobu potrebno je kupiti najmanje jednu dječju ulaznicu.

Navedeni uvjet primjenjuje se na sve prodajne kanale, uključujući online prodaju i fizička prodajna mjesta.

Ulaznice za sektor za osobe s invaliditetom

Ulaznice za sektor za osobe s invaliditetom su besplatne, a sve prijave za navedeni sektor se primaju na mail ulaznice@hajduk.hr. Prednost prilikom odobravanja ulaznica za sektor za osobe s invaliditetom imaju osobe u invalidskim kolicima.

HNK Hajduk će pravovremeno odgovoriti na sve zahtjeve za ulaznicama. Navijači će e-mailom ili telefonskim pozivom biti obaviješteni o odobrenom zahtjevu i o načinu preuzimanja ulaznica.

U slučaju da sektor za osobe s invaliditetom bude popunjen, izradit će se lista čekanja.

U slučaju da netko odustane od dolaska na utakmicu, ulaznica će biti dodijeljena prvoj idućoj osobi po redu na listi čekanja. Osobe će i u tom slučaju biti kontaktirane putem e-maila ili telefonski.

HNK Hajduk ne može garantirati svim prijavljenim navijačima dobivanje ulaznice zbog ograničenog kapaciteta.