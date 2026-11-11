Sutra se u Splitu zatvara jedna od važnijih gradskih prometnica, a mijenjaju se i trase autobusa: Evo detalja

Splićane u četvrtak, 12. studenoga, očekuju privremene izmjene u prometu zbog održavanja tradicionalne humanitarne utrke „Za Vukovar”. Dio Vukovarske ulice bit će zatvoren za promet, a izmjene će zahvatiti i dvije autobusne linije Prometa.

Kako je najavljeno, Vukovarska ulica bit će zatvorena od 12 do 13 sati, i to na dionici od križanja s Ulicom Domovinskog rata do križanja s Ulicom Bruna Bušića.

Zbog privremene regulacije prometa izmijenit će se trase autobusnih linija broj 6 i 15, pa se putnicima savjetuje da obrate pozornost na izmjene.

Evo kako će prometovati autobusi

Linija broj 6

Autobusi koji s Kile polaze u 11:45 i 12:15 sati prometovat će iz Vukovarske ulice preko Ulice Bruna Bušića, Velebitske, Dubrovačke i Ulice Domovinskog rata do HNK-a. Pri povratku s HNK-a prometovat će istim ulicama u obrnutom smjeru.

Polazak s Kile u 12:45 sati također će prometovati izmijenjenom trasom do HNK-a, dok će se u povratku autobus vratiti na svoju uobičajenu trasu.

Linija broj 15

Autobus koji s Duilova polazi u 11:20 sati prometovat će uobičajenom trasom do trajektne luke, dok će u povratku voziti preko Pojišanske i Poljičke ulice prema Duilovu.

Polasci s Duilova u 11:50 i 12:20 sati neće skretati iz Poljičke ulice u Ulicu Bruna Bušića, nego će nastaviti Poljičkom ulicom te preko Ulice kralja Zvonimira stići do trajektne luke.

U povratku iz trajektne luke autobusi će prometovati preko Pojišanske i Poljičke ulice do Duilova.

Vozači i putnici, pripazite!

Privremena regulacija prometa na snazi će biti tijekom održavanja humanitarne utrke, od 12 do 13 sati.

Vozačima se preporučuje da u navedenom razdoblju koriste alternativne pravce, dok se putnicima autobusnih linija 6 i 15 savjetuje da na vrijeme provjere izmijenjene trase kako bi izbjegli neugodnosti.