Sutra se u Fotoklubu Split otvara tradicionalna novogodišnja izložba

Već tradicionalno, Fotoklub Split je domaćin prvog kulturnog događaja u Republici Hrvatskoj. Sutra, u prvim minutama poslije ponoći, u Galeriji fotografije bit će otvorena novogodišnja izložba Fotoklub Split, a ulazak u novu godinu obilježit će otvorenje izložbe planinarske fotografije u organizaciji HPD Mosor pod nazivom „Gdje zemlja diše sporije“.

Riječ je o međunarodnoj natječajnoj izložbi koju fotosekcija HPD-a Mosor uspješno organizira već više od dvadeset godina, a Galerija fotografije Fotokluba Split bila je domaćin gotovo pa svih dosadašnjih izdanja.

Budući da je za HPD Mosor ova godina u znaku značajnog jubileja i obilježavanja sto godina postojanja društva, izložba simbolično zaključuje obljetničku godinu, uz zajednički pogled prema novom i, kako organizatori poručuju, još uspješnijem poglavlju.

Natječaj za najbolju fotografiju raspisan je još u listopadu, a autori su fotografije mogli prijaviti u nekoliko različitih kategorija. Natječaj je bio otvoren svim punoljetnim autorima – profesionalcima, amaterima i članovima fotoklubova. O selekciji radova odlučivao je stručni žiri u sastavu: Valentino Bilić Prcić (fotograf), Andrea Musa (akademska slikarica) i Nenad Šaljić (fotograf i planinar).

Na natječaju je sudjelovalo 85 autora s ukupno 849 fotografija iz cijele regije. Na izložbi će biti predstavljeno 60 najbolje ocijenjenih radova, a prilikom otvorenja bit će proglašeni i pobjednici ovogodišnjeg izdanja natječaja.

HPD Mosor i Fotoklub Split sve vas pozivaju da im se pridružite u zajedničkom ulasku u novu godinu – i da uz fotografije i ljepotu prirode, u radosti i veselju svi zajedno uđemo u novu godinu.