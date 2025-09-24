Sutra se u Fotoklubu otvara izložba Miroslava Lelasa

Sutra se u 20 sati, u Galeriji fotografije Fotokluba Split otvara samostalna izložba dugogodišnjeg člana Fotokluba Split, Miroslava Lelasa, dovitljiva naziva “Ovoga se ne sjećaju ni najstariji”. Riječ je o njegovoj drugoj samostalnoj izložbi u dvanaest godina fotoreporterskog rada, a prvoj u matičnom Fotoklubu.

Izložba okuplja četrnaest priča nastalih u razdoblju od 2015. do 2025. godine, a svaka od njih popraćena je kratkim informativnim tekstom koji fotografije smješta u kontekst vremena i događaja. Tekstove potpisuju novinari Mario Matana i Ivana Perković. Izbor reportaža nije proizašao iz nekih određenih strogih kriterija nego iz autorove osobne logike i unutarnjeg osjećaja – iz želje da na jednom mjestu sabere priče i prizore koji su, po njemu, obilježili proteklo desetljeće.

Izložba donosi cijelu lepezu prizoru: od nasukanih brodova na Marjanu, preko požara, poplava i pandemije, do kadrova posvećenih Hajduku i Pelješkom mostu. Pojedine su priče nastajale godinama pa tako serija posvećena Žnjanu donosi presjek jednog od najvećih splitskih urbanističkih preobražaja – od „ružnog pačeta” (2015.) do „labuda” (2025.), a ciklusi o Pelješkom mostu i Karepovcu prate teme dugotrajnog javnog interesa.

Predsjednica Fotokluba, Ana Žanko, u uvodnom tekstu o izložbi istaknula je da – 'Izložba naglašava ključan aspekt fotoreporterskog posla, a to je društvena kronika. Čak i ako smo mi sami zaboravili što nas je veselilo, raznježilo, brinulo ili rastužilo u posljednjem desetljeću, Lelasove fotografije ostaju trajni podsjetnik zbivanja i promjena koje smo proživjeli. Zanimljivo je uočiti koliko se društvo, unatoč vremenu i promjenama, ponekad ponavljamo – fotografije prosvjeda protiv Frljića iz 2017. godine lako bismo mogli pomiješati s recentnim događajima u Benkovcu. Takva usporedba pokazuje kako snimke fotoreportera ne prenose samo trenutak, već prate kontinuum društvenih procesa.'

Ovom izložbom Fotoklub Split nastavlja praksu da se svake godine jednom mladom autoru_ici koji se izražava u mediju fotografije osigura potpuna produkcija izložbe – tisak fotografija i kataloga, postav, te suradnja s dizajnerima, kustosima i programskom voditeljicom.

Miroslav Lelas (Split, 1997.) fotografijom se počeo baviti kao šesnaestogodišnjak; radio je za Dalmacija News i Dalmacija Danas, potom za PIXSELL i HINU, a surađuje i s međunarodnim agencijama Associated Press, European Pressphoto Agency i Anadolu Agency. Godine 2022. stječe zvanje majstora fotografije i otvara fotoagenciju. Dugogodišnji je član Fotokluba Split te autor i koautor niza projekata, među kojima se izdvaja “Štorija o plisnacu” (s Milanom Šabićem), prikazana u Etnografskom muzeju Split, City Centeru One, na Benkovačkom sajmu i drugim lokacijama.

Izložba ostaje otvorena do 14. listopada i može se pogledati svakim danom u radnom vremenu Galerije fotografije (od 8 do 21 sat). Izložba je dio Redovnog godišnjeg programa udruge Fotoklub Split za 2025. koji je financiran sredstvima Zaklade Kultura nova. Izložbeni program Galerije fotografije financiran je sredstvima Ministarstva kulture i medija RH, Splitsko-dalmatinske županije, Grada Splita i Županijske lučke uprave.