Sutra poskupljuje gorivo

Benzin poskupljuje za sedam centi te će litra stajati 1.63 eura. Dizel poskupljuje za devet centi, na 1.80 eura po litri.
Za devet centi poskupljuje i plavi dizel, čija će nova cijena iznositi 1.27 eura po litri.
Poskupljuje i plin
UNP za spremnike poskupljuje za četiri centa, na 1.24 eura po kilogramu, dok će UNP za boce biti skuplji za tri centa i stajati 1.81 euro po kilogramu.
Vlada je u odnosu na prethodno sedmodnevno razdoblje smanjila premiju za dizelsko gorivo za jedan cent po litri, a za plavi dizel za dva centa.
Trošarine ostaju na istoj razini. U odnosu na razdoblje prije uvođenja mjera, trošarina na benzin i dalje je niža za devet centi po litri, a na dizel za sedam centi.
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