Sutra poskupljuje gorivo

Vlada je danas na telefonskoj sjednici donijela nove najviše maloprodajne cijene goriva, koje će vrijediti sljedećih sedam dana.

Benzin poskupljuje za sedam centi te će litra stajati 1.63 eura. Dizel poskupljuje za devet centi, na 1.80 eura po litri.

Za devet centi poskupljuje i plavi dizel, čija će nova cijena iznositi 1.27 eura po litri.

Poskupljuje i plin

UNP za spremnike poskupljuje za četiri centa, na 1.24 eura po kilogramu, dok će UNP za boce biti skuplji za tri centa i stajati 1.81 euro po kilogramu.

Vlada je u odnosu na prethodno sedmodnevno razdoblje smanjila premiju za dizelsko gorivo za jedan cent po litri, a za plavi dizel za dva centa.

Trošarine ostaju na istoj razini. U odnosu na razdoblje prije uvođenja mjera, trošarina na benzin i dalje je niža za devet centi po litri, a na dizel za sedam centi.