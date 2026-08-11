Sutra na nebu čak dva spektakla, a za prvi vrijedi važno upozorenje

Sjeverni i zapadni dijelovi Europe svjedočit će potpunoj pomrčini sunca.

Fenomen je to koji nastaje kada Mjesec prolazi između Sunca i Zemlje te u potpunosti zaklanja Sunčev disk.

Poseban zalazak sunca očekuje se i u Hrvatskoj gdje će se dogoditi djelomična pomrčina.

"Pomrčina nam počinje, dakle, vrlo nisko prije zalaska sunca. U Zagrebu će to početi u 19:25, tamo negdje na jugu Hrvatske će biti oko 19:30 i onda već oko 20 sati sunce zalazi. Znači imamo kratko vrijeme, ali bitno je da će sunce biti jako nisko. Naravno, to će biti jedan poseban zalazak sunca, jer će sunce imati oblik srpa, bit će zamračeno preko 70 posto sunca od strane Mjesečevog diska", objasnio je astronom Ante Radonić.

Ne smije se gledati golim okom već je potrebno imati posebne naočale s filterima za gledanje u Sunce. U protivnom može doći do trajnog oštećenja vida. No postoje alternative.

"Oni koji dođu, recimo, na zvjezdarnicu u Zagrebu moći će promatrati sa zvjezdarnice. Tamo će biti teleskopi s projekcijom sunca, a bit će moguće promatrati i prijenos uživo totalne pomrčine koja je u Španjolskoj", dodao je.

Nakon pomrčine slijedi još jedan fenomen, perzeidi, meteorski roj u Hrvatskoj poznat kao suze svetog Lovre. U noći s 12. na 13. kolovoza postižu svoj maksimum.

A za promatranje meteorskog groja Perzeida dovoljno je otići što dalje od gradske rasvjete, usmjeriti pogled prema nebu, dopustiti očima da se prilagode i oboružati se strpljenjem.

Bilo da želite doživjeti sunce u jedinstvenom izdanju ili pak provesti večer uz meteore, sutrašnji su dan i noć prava prilika, piše Dnevnik.hr.