Sutra igra Hrvatska: Što su Modrić i Bilić u Splitu govorili nakon debakla s Englezima

Hrvatska u utorak od 20:45 na Poljudu igra protiv Španjolske u četvrtom kolu skupine A3 Lige nacija. Bilićeva momčad u utakmicu ulazi nakon 0:7 poraza od Engleske u Rijeci, najtežeg u povijesti hrvatske reprezentacije. Hrvatska nakon tri kola ima tri boda, dok je Španjolska vodeća u skupini s maksimalnih devet. Španjolska je u subotu u trećem kolu pobijedila Češku 3:1 i tako zadržala stopostotan učinak u ovom izdanju Lige nacija.

Utakmicu sa Španjolskom na konferenciji za medije najavio je hrvatski izbornik Slaven Bilić te kapetan Luka Modrić.

Prošao si teške poraze kroz karijeru. Ima li unutarnje rezerve da se Hrvatska vrati na razinu?

Modrić: Razgovarali smo, naravno. Ne možemo proći kao da se ništa nije dogodilo. Razgovara se i gleda što je dovelo do te situacije. To će ostati između nas, ali siguran sam da ima rezerve u nama i da sutra možemo prikazati potpuno drukčiju Hrvatsku gdje ćemo navijače učiniti ponosnima. Vjerujem da ćemo to pokazati na terenu.

Postoji izreka "tko zna zašto je to dobro". Možeš li to primijeniti na ovu situaciju i izvući pozitivno?

Modrić: Mogu, to je fraza koju često koristim u životu kad se nešto dogodi. Nema druge, ima dobrih i loših stvari, uspona i padova. Nema vremena za tugu, moramo se dići. Puno puta smo bili u takvim situacijama, sutra igramo protiv Španjolske, od njih smo izgubili 6:0 nakon srebra. Nakon toga smo opet bili prvi, bili smo onakvi kakvi smo bili od početka. To se može dogoditi i sada, nemamo ni vremena ni smisla gledati unazad. Izvući ćemo pouke i biti bolji.

Kakav pristup možemo očekivati od Hrvatske nakon 0:7?

Problem je način na koji smo izgubili, ne možemo biti ponosni na to. Što se tiče publike, očekujem pozitivnu reakciju publike i da nam bude podrška kao uvijek. Sudit će nam nakon utakmice, ali tijekom utakmice očekujemo pozitivnu reakciju. Treba nam pozitivna reakcija, to nisu floskule, podrška nam puno znači. Nas najviše boli ovo što se dogodilo i vjerujem da ćemo biti drukčiji sutra.

Hoće li vas Španjolska podcijeniti?

Modrić: Španjolska je bez dvojbe najbolja ekipa na svijetu. Europski i svjetski prvaci, dugo bez poraza, nema dvojbe. Kako će nas Španjolska gledati, hoće li nas podcijeniti, ne vjerujem. Ovo što se dogodilo nije pravo lice Hrvatske, to svi znamo. Vjerujem da ćemo to sutra i pokazati.

Gdje vidiš najveći prostor za napredak?

Modrić: Pristup, zajedništvo, zalaganje, borbenost, to moramo popraviti. Ovo je utakmica gdje nije podbacio jedan igrač, nego cijela ekipa. Protiv najbolje ekipe na svijetu sutra moramo to popraviti i biti čvrsti u duelima. Teško je igrati ako Španjolci imaju prostora na lopti.

Reprezentativna mirovina?

Modrić: U teškim trenucima želim biti tu. Nogomet nisu samo dobre stvari. Igram s ponosom, svaki dolazak u reprezentaciju me čini sretnim i ponosnim. Dok je takav osjećaj i dok izbornik želi da sam tu, bit ću tu. Za mene nema veće sreće i ponosa biti tu s ovim dečkima koje obožavam. Ne mogu davati prevelike najave, idemo utakmicu po utakmicu, vidjet ćemo kad će doći vrijeme za moj odlazak. Uživam i sretan sam, igranje za reprezentaciju me ispunjava do maksimuma. Pomoć ću u svakom trenutku, bilo to na terenu ili van terena.

Španjolska 2010. ili Španjolska 2026.?

Ona reprezentacija je jedna od najboljih, bili su europski, svjetski i europski prvaci, a ovi su na tom putu, tako da je teško reći koja je bolja. Vrijeme će pokazati. Obje reprezentacije su posebne.

Kako ćete se vratiti?

Modrić: Mislim da se u nogometu stvari mijenjaju brzo i zbog toga je sutra dobra prilika za nas da se vratimo i pokažemo zašto je Hrvatska cijenjena u svijetu nogometa. Hrvatska je posebna zbog takvih utakmica i takvih reprezentacija gdje pokazujemo razinu i često pobjeđujemo. Zbog toga nas cijene u cijelom svijetu i zbog toga je sutra velika prilika za odigrati sjajnu utakmicu, pobijediti, ali prije svega pokazati novo lice.

Izbornik najavio utakmicu

Hoćemo li sutra vidjeti Hrvatsku u najjačem izdanju?

Ono što je bilo prije dva dana protiv Engleske, ništa se nije promijenilo, niti će se ikad promijeniti To je najveći poraz u povijesti i ostat će zapisan cijeli život. Ja sam igračima rekao da ovo nisu utakmice koje se zaborave. Ovo treba zapamtiti da te uvijek sjeća kad misliš da će biti lako. Ali dobra je izreka "tko zna zašto je ovo dobro", ovakve situacije kad gori, one traže reakciju. Očekujem reakciju. Igramo najtežu moguću utakmicu, protiv svjetskih prvaka, ali to je ujedno i najbolja prilika. Poljud je zahtjevan, ali najbolji za pokazati maksimalni naboj, angažman koji se mora osjetiti s Kineskog zida, ali ne ovoga u Splitu, nego onoga u Kini. Vjerujem da možemo osvojiti bodove, siguran sam da ćemo biti bolji.

Nogometno, igrački, trenerski, jesu li ti ovo najteža tri dana u životu?

U tim danima je izazov, ta vremena su teška i tad treba reagirati. Naravno da ne uživam. Ljut sam, nije da sam razočaran, nego sam ljut, da onako bez energije igramo protiv ekipe koja će nas razbit. Moramo biti na maksimalnom nivou i nadat se da će oni biti na malo nižem nivou pa se nadati da će biti šanse. Od 1994. do danas je isti recept - maksimalni angažman, fokus, ispunjavanje zadataka, a onda tek kvaliteta. Neću ja potonuti, čekam utakmicu.

Hoće li biti promjena u sustavu i sastavu?

U Ligu nacija smo ušli s jasnim ciljem - jasno, osvojiti Ligu nacija, ali htjeli smo minimalno biti treći i dobiti neke odgovore protiv velikih protivnika, znajući da neki igrači nemaju takvu minutažu u klubovima. Moramo vidjeti na treningu, imamo par situacija.

Vraćate se u Split nakon dugo vremena?

Split je moj grad, tu živim. Gdje god predstavljamo Hrvatsku, uživamo, bilo to u Madridu, Sevilli ili Pakistanu. Ako je to u Splitu, na mjestu gdje je sve počelo i gdje je sve pet minuta autom od kuće, onda nema bolje od tog.

Kako podići momčad?

Da im ništa ne kažeš, oni znaju. Oni su domoljubi, profesionalci, grupa su, klapa. Znaju što treba napraviti, ti kao trener to moraš podebljati. Očekujem od igrača da svojim angažmanom i nabojem od prve sekunde natjeraju i dodatno animiraju publiku.

Kažu da ste drugačiji nego u prvom mandatu? Manje hrabrosti oko mlađih igrača?

Znalo se od početka da je ovo najjača grupa ikad. Pričali smo, rezultat je važan, ali cilj je Euro, osigurati dobre kvalifikacije, znači da minimalno moramo biti treći i vidjeti kako, koliko i na koji način ćemo se moći suprotstaviti najboljima. Zadnjih godina smo izgubili osam od deset najboljih reprezentacija. To se može vidjeti na utakmici jedino, to se ne može vidjeti na PlayStationu.

Ja sam vidio jasne odgovore, oni su bolji. To je bio plan i to je napravljeno, mi smo i dalje treći. Imamo jasnu sliku za budućnost i još jednu utakmicu. Nisam se riješio starih igrača i nisam stavio mlade - nemam problema to sad reći, tri najstarija igrača su bili igrači s najviše energije. Je li tako? Bar meni, dopustite da ja imam neko mišljenje o nogometu.

Kako komentirate fazu obrane?

Predaleko smo stajali, prepasivna je zona, previše vremena na lopti smo im dali da sačekaju utrčavanja. Nismo bili ni gore ni dolje. Naša pasivnost je nenamjerna, ali te rani 1:0 na terenu već malo prepadne. Kad tako krene, onda i ono što znaš više ne znaš. Englezi nama nisu radili ništa što nisu radili protiv Španjolske i Češke. Ne opravdavam se, odgovornost je moja, ali nisu oni nas razbili na taktiku nego na ovo.

Političke igre o tvom imenu? Neki pričaju da se svjesno sabotira reprezentacija

Ja to ne čitam. Pretpostavljam da ova situacija otvara bezbroj kombinacija i frontova, dobronamjerne kritike i takve ljude. Znam da se piše, Bože moj, na 7:0 kreću takve stvari. Ne mogu me destabilizirati, ne mogu me demotivirati, mogu biti samo ljući. Dabogda svi željeli Hrvatskoj ono što ja želim.