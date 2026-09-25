Sutra Hod za život u Sinju: Evo gdje će privremeno biti reguliran promet

U Sinju će se sutra, u subotu 26. rujna 2026. godine, održati Hod za život, obitelj i Hrvatsku.

Okupljanje sudionika započet će u 10 sati na Trgu kralja Tomislava, nakon čega će se povorka kretati gradskim ulicama.

Zbog održavanja Hoda za život promet će tijekom događaja biti privremeno reguliran na trasi kojom će se sudionici kretati.

Privremena regulacija prometa obuhvatit će Trg kralja Tomislava, Put Petrovca, Ulicu Petrovac, Ulicu Kvartiri te Ulicu Andrije Kačića Miošića.

Građane i ostale sudionike u prometu moli se za strpljenje i razumijevanje te poštivanje privremene prometne regulacije.