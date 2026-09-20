Sutra do 30 stupnjeva, ali cijela obala je pod žutim upozorenjem: Evo što stiže

Novi dan donosi promjenjivije vremenske prilike u dijelu Hrvatske, a na Jadranu će posebnu pozornost privlačiti jačanje bure.

Prema prognozi DHMZ-a za sutra, u unutrašnjosti zemlje očekuje se prolazno naoblačenje, dok će na Jadranu biti djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku.

Nešto nestabilnije moglo bi biti na jugu, gdje je u poslijepodnevnim satima moguć poneki pljusak.

U unutrašnjosti će puhati umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, dok se na istoku očekuje i sjeverozapadnjak koji mjestimice može imati jake udare.

Na Jadranu će puhati sjeverozapadnjak i bura. Bura će tijekom dana jačati, najprije na sjevernom dijelu Jadrana, a prema večeri njezino se jačanje očekuje i u Dalmaciji.

Jutro će u unutrašnjosti biti osjetno svježije, uz najniže temperature između 12 i 17 Celzijevih stupnjeva. Na Jadranu će se jutarnje vrijednosti kretati od 18 do 23 stupnja.

Najviša dnevna temperatura u unutrašnjosti bit će između 20 i 25 stupnjeva, dok će uz obalu i na otocima biti znatno toplije, od 27 do 30 Celzijevih stupnjeva.