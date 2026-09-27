Sutra dijelovi Splita i okolice bez struje, ponegdje i do četiri sata

Zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži sutra, u ponedjeljak, 28. rujna, bez struje će privremeno biti potrošači na pojedinim adresama u Splitu, Kaštelima, Klisu i Radošiću. Najdulji prekid najavljen je u splitskoj Gospinici, gdje bi radovi trebali trajati četiri sata. Vrijeme prekida razlikuje se ovisno o lokaciji, a radovi su predviđeni u jutarnjim i ranim poslijepodnevnim satima.

U Gospinici na kućnim brojevima 23 i 25 planiran je prekid opskrbe električnom energijom od 8:30 do 12:30 sati. Prema najavljenom rasporedu, riječ je o najduljem očekivanom prekidu među navedenim lokacijama.

Radovi u četiri Kaštela

U Kaštel Starom, na adresi Cesta Franje Tuđmana 906, radovi na niskonaponskoj mreži predviđeni su od 8:30 do 9 sati. U Kaštel Gomilici, na adresi Fulgencija Careva 4, prekid je najavljen od 9 do 12 sati, također zbog radova na niskonaponskoj mreži. Potrošači u Putaljskom putu u Kaštel Sućurcu bez struje bi trebali biti od 9:30 do 10:30 sati, dok su u Kaštel Kambelovcu, na adresi Kralja Krešimira 7A, radovi predviđeni od 13 do 14 sati.

Na Klisu trosatni prekid zbog radova u trafostanici

Zbog radova u trafostanici od 9 do 12 sati bez električne energije bit će potrošači na području Klis Varoša, Podvaroša, Puta Polja, Žurića, Kosice i Ulice kraljice Jelene. U Radošiću je zbog radova u trafostanici prekid najavljen od 9 do 10 sati. Obuhvatit će zaseoke Bralići i Beje te potrošače oko crkve u Radošiću.

Svi navedeni termini odnose se na očekivano trajanje planiranih radova.