Sutra bez struje dijelovi Splita i Klisa: Provjerite jeste li među njima

Stanovnike dijela Splita i Klisa sutra, u ponedjeljak 5. listopada, očekuju planirani prekidi u opskrbi električnom energijom zbog radova na elektroenergetskoj mreži.

U Splitu radovi od 7:30 sati

U Splitu će bez električne energije biti korisnici na području Obrova, Ilićeva prolaza i Ulice kralja Tomislava 2.

Prekid je najavljen od 7:30 do 8:30 sati, a razlog je zamjena mjernih uređaja.

Bez struje i dio Klisa

Planirani radovi sutra su najavljeni i na području Klisa. Od 9 do 12 sati bez električne energije trebali bi biti korisnici na području Trga Mejdan, Puta sv. Ante, Petra Kružića, Radića Mejdanskih, Šubića Kliških, Iza Grada, Štacije te dijela Kliških Uskoka.

Razlog prekida su radovi u trafostanici. Riječ je o planiranim radovima, a prema najavi opskrba električnom energijom trebala bi biti ponovno uspostavljena nakon završetka navedenih zahvata.