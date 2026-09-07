Sutra bez struje dijelovi Solina, Klisa i Sinja: Provjerite jeste li među njima

Zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži, dio stanovnika Vranjica, Klisa i Sičana u utorak, 8. rujna, privremeno će ostati bez električne energije.

U Vranjicu će struje od 8:30 do 13 sati biti bez korisnika na adresama Krešimirova 103, 105 i 107 te Obala pomoraca 23, 24 i 25.

Na području Klisa prekid je također predviđen od 8:30 do 13 sati, a obuhvatit će Mezanovce 2, 4, 10, 10A, 10B, 10C, 23, 25B, 27, 43 i 45 te Opata Gebizona 1 i 5.

Bez električne energije bit će i dio Sičana, gdje je prekid najavljen od 8:30 do 14:30 sati za ulicu Sičane.