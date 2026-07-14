Sutkinja Šupe primila mito od 15 tisuća eura, sad mora 4,5 godine u zatvor

Bivša sutkinja šibenskog općinskog suda Maja Šupe proglašena je danas na splitskom Županijskom sudu krivom za primanje mita od 15 tisuća eura te joj je izrečena kazna od četiri godine i šest mjeseci zatvora!

Poduzetnik Blažo Petrović osuđen je u istom slučaju po USKOK-ovoj optužnici na tri godine zatvora zbog davanja mita, a šibenski odvjetnik Branimir Zmijanović je zbog posredovanja u cijelom aranžmanu 'fasovao' godinu i deset mjeseci iza rešetaka!

U pitanju je slučaj iz kraja 2013. godine, kada je Petrović preko Zmijanovića dogovorio plaćanje mita sutkinji kako bi ga oslobodila u postupku kojeg je tad vodila Maja Šupe. Sve su prikazali, kamuflirali kao tobožnju kupoprodaju nekretnine, vinograda u vlasništvu Janje Šupe, majke osuđene sutkinje.

Petrović je preko svog rada pouzdanog prijatelja Tomasa Rainera - koji je kasnije, kad su se posvađali, postao jedan od ključnih svjedoka protiv svih u ovom postupku - ugovorio navodnu kupnju tog zemljišta i platio kaparu od šest tisuća eura. Kako jasno od prodaje nije bilo ništa, ta kapara je ostala na računu Janje Šupe, a preostalih devet tisuća eura uplaćeno je sutkinji na neutvrđen način...

Osim Rainera bilo je još dokaza na kojima se zasniva osuđujuća presuda, naglasio je sudac Dinko Mešin, koji je međutim posebnu poruku poslao javnosti i danas nepravomoćno osudenima koji se nisu pojavili na proglašenju presude.

-Svaki put kad imam suce ispred sebe, razmišljam kako smo svi mi ljudi i svakome se može svašta dogoditi, promet, pa čak i ubojstvo, dogodi se, ali uzimati novac za posao koji su plaćen od države da ga radiš, za to nema opravdanja! I Blažo Petrović je imao hrabrosti prići sucu s takvim prijedlogom... Zato smatram da su kazne primjerene, jer nekakvi uvjet bi doista podcijenio ozbiljnost ovakvih kaznenih djela. Sudac bi trebao biti stup društva, ako se oni upuste u ovakve rabote, strah me i pomisliti što će onda drugi napraviti. - zaključio je kraće obrazloženje presude sudac Mešin.