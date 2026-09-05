Šutjeli ste kao zadnje izdajice“: S punog Jelačić placa odjekivalo „Izdaja!“

Snažne poruke odjeknule su danas prepunim Trgom bana Josipa Jelačića, gdje se održava veliki prosvjed „Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku“. Okupljenima se obratio Vjekoslav Bušić iz Građanske inicijative „Gospić je naš dom“, a nakon njegovih riječi trgom se prolomilo skandiranje „Izdaja!“.

Bušić je na početku govora poručio da građani danas nisu na zagrebačkim ulicama zato što su to željeli, nego zato što su, kako kaže, na to bili prisiljeni nefunkcioniranjem institucija.

– Mi nismo ovdje zato što smo htjeli, nego zato što smo morali. Nismo ovdje zato što nemamo zakone, nego zato što postoje oni koji te zakone nisu provodili i zato što su nas iznevjerili – poručio je.

Kazao je da su članovi inicijative mjesecima pokušavali od nadležnih institucija dobiti odgovore o tome što se nalazi na području na kojem žive.

– Kucali smo na sva vrata, molili smo, rekli smo: „Recite nam u čemu živimo“. Tražili smo samo informaciju gdje živimo, što udišemo i kakvu vodu pijemo. Nitko nas nije doživljavao – rekao je Bušić.

„Gospić nije hitan? E pa bitan je“

Posebno je oštar bio govoreći o reakciji institucija i informacijama koje su građani dobivali.

– E pa bitan je. Dosta je bilo! Što to nije bitno? Otrovi i teški metali zakopani u našem tlu? Vječne kemikalije koje se procjeđuju prema našim podzemnim vodama? Zar to nije bitno? – upitao je.

Potom je iznio teške optužbe na račun nadležnih.

– Šutjeli ste k'o zadnje izdajice dvije i pol godine otkad ste saznali što je zakopano u našem tlu. Sram vas bilo! – poručio je Bušić.

Nakon njegovih riječi okupljeni na Trgu bana Jelačića počeli su skandirati: „Izdaja!“

Traži i političku odgovornost

Bušić je u govoru zatražio da se utvrdi tko je, prema tvrdnjama inicijative, skrivao rezultate prvih analiza iz 2024. godine te zašto građanima nisu ranije dostavljene informacije koje su tražili.

Naglasio je da odgovornost, prema njegovu mišljenju, ne može završiti samo na kaznenim postupcima, nego mora postojati i politička odgovornost onih koji su bili zaduženi za funkcioniranje sustava.

Poručio je i da današnji prosvjed nije samo borba Gospića i Like.

– Ne tražimo od vas puno. Tražimo da poštujete svoje i naše zakone, tražimo da preuzmete odgovornost. Od sustava koji uporno tvrdi da nije kriv ne možemo očekivati povjerenje – rekao je.

U nastavku je nabrojao niz ekoloških problema i „crnih točaka“ diljem Hrvatske te poručio da se odgovornost mora tražiti za sve njih.

– Ako to ne promijenimo, nismo ništa napravili – zaključio je Bušić.

Organizatori prosvjeda traže hitnu sanaciju onečišćenih lokacija, jasne rokove za uklanjanje otpada i utvrđivanje odgovornosti. Današnji prosvjed okupio je građane iz brojnih dijelova Hrvatske, a organizatori su od početka naglašavali da govornica neće biti ustupljena političarima, nego građanima i predstavnicima inicijativa koje se bore s ekološkim problemima.