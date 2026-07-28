Sutivan večeras pleše u ritmu Kube: Stiže vrhunski jazz trio, ulaz je slobodan

Sutivan će večeras postati središte jazza i afro-kubanskih ritmova. U sklopu međunarodnog festivala More & Jazz, na Trgu ispred Općine nastupit će Yaremi Kordos Tres Corrientes Cuban Trio, objavila je Turistička zajednica Općine Sutivan.
Spoj kubanske tradicije i modernog jazza
Koncert počinje u 21 sat, a publici će donijeti spoj tradicionalne kubanske glazbe, jazza i suvremenih glazbenih utjecaja, uz mnogo energije i improvizacije.
Projekt predvodi kubanska pjevačica Yaremi Kordos, a na pozornici će joj se pridružiti Roland Abreu na kontrabasu i Ratko Zjača na gitari.
Glazbeno putovanje inspirirano Kubom
Organizatori najavljuju jedinstveno glazbeno putovanje inspirirano bogatom kubanskom tradicijom i modernim jazz izričajem.
Koncert će se održati u utorak, 28. srpnja, na Trgu ispred Općine u Sutivanu, a ulaz za sve posjetitelje je slobodan.