Sutivan sprema bogat tjedan: Filmovi, ribarska večer, kazalište i koncert

Sutivan na Braču i u drugoj polovici kolovoza nastavlja s bogatim ljetnim programom. Od 17. do 23. kolovoza posjetitelje očekuju filmske projekcije, ribarska večer, kazališna predstava i koncert, a počinje i Mala škola brodogradnje za djecu.

Tjedan počinje večeras u Ljetnom kinu, gdje će se u 20:30 sati prikazati film Fiume o morte!. Već u utorak, 18. kolovoza, u isto vrijeme na programu je animirani film Pjesma grbavog kita.

Ribarska večer i kazalište

U srijedu, 19. kolovoza, program se seli u Park Lučica, gdje će se s početkom u 21 sat održati Ribarska večer. Za glazbeni dio večeri zadužena je Naranča usiho.

Filmski program nastavlja se u četvrtak, 20. kolovoza, kada će u Ljetnom kinu u 20:30 sati biti prikazan film Kraj hrastove ulice.

Petak je rezerviran za kazalište. U Ljetnom kinu 21. kolovoza s početkom u 21 sat bit će izvedena predstava Džaba je najskuplje.

Koncert Vedrana Roguljića i program za djecu

Subotnja večer donosi koncert Vedrana Roguljića. Nastup će se održati 22. kolovoza u 21 sat na Malom mostu u Sutivanu.

U nedjelju, 23. kolovoza, u Ljetnom kinu u 20:30 sati najmlađe očekuje animirani film Psići u ophodnji: Dino avantura.

Istog dana počinje i Mala škola brodogradnje za djecu, koja će trajati od 23. do 27. kolovoza.

Tako će Sutivan tijekom cijelog tjedna ponuditi raznovrsne sadržaje za različite generacije, od filma i kazališta do glazbe, tradicionalne ribarske večeri i programa namijenjenih djeci.